Sao tuyển Tây Ban Nha bị chặn ngoài khách sạn của đội

Borja Iglesias trải qua tình huống dở khóc dở cười tại World Cup 2026 khi bị lực lượng an ninh ngăn không cho vào nơi đóng quân của tuyển Tây Ban Nha.

Iglesias (khoanh đỏ) đứng ngoài giải thích với nhân viên an ninh nhưng vô vọng.

Mới đây, tiền đạo Borja Iglesias lại trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Tây Ban Nha vì một sự cố hy hữu bên lề World Cup 2026. Sau trận hòa 0-0 trước Cape Verde ở lượt mở màn, HLV Luis de la Fuente cho các cầu thủ nghỉ một ngày để thư giãn trước cuộc đối đầu quan trọng với Saudi Arabia. Nhiều tuyển thủ tranh thủ khám phá thành phố Chattanooga, bang Tennessee, nơi đội tuyển Tây Ban Nha đóng quân.

Borja Iglesias cũng tận dụng quãng thời gian này để đi dạo cùng bạn gái Maria Valero. Tuy nhiên, khi trở về khách sạn Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown, tiền đạo thuộc biên chế Celta Vigo bất ngờ gặp rắc rối.

Theo hình ảnh được truyền hình Tây Ban Nha ghi lại, nhân viên an ninh tại cổng kiểm soát không nhận ra Iglesias và từ chối cho anh vào khu vực dành riêng cho đội tuyển. Chân sút 33 tuổi phải đứng bên ngoài hàng rào giải thích bằng tiếng Anh rằng mình là cầu thủ của tuyển Tây Ban Nha và cần trở lại nơi đóng quân.

Dù vậy, các nhân viên bảo vệ vẫn tỏ ra nghi ngờ. Họ liên tục hỏi liệu anh có thẻ ra vào hay thực sự là thành viên của đội tuyển hay không. Nhiều phóng viên và người hâm mộ chứng kiến sự việc đã lên tiếng xác nhận danh tính của Iglesias nhưng tình huống vẫn chưa được giải quyết ngay lập tức.

Đây có lẽ là kỷ niệm khó quên với tiền đạo 33 tuổi Borja Iglesias (phải) tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Câu chuyện trở nên hài hước hơn khi lực lượng an ninh tiếp tục yêu cầu tiền đạo này cho biết tên. “Tôi là Borja Iglesias”, anh trả lời, trong khi những người xung quanh cũng đồng thanh nhắc lại tên cầu thủ để hỗ trợ.

Cuối cùng, Iglesias phải dùng điện thoại liên lạc với các thành viên trong ban huấn luyện tuyển Tây Ban Nha để xác minh danh tính. Sau vài phút chờ đợi, anh mới được phép vào bên trong.

Sự cố nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành một trong những câu chuyện thú vị nhất bên lề World Cup 2026. Với Borja Iglesias, đây chắc chắn là kỷ niệm khó quên trong ngày nghỉ hiếm hoi cùng "La Roja".

Cùng ngày, Lamine Yamal cũng gặp tình huống tương tự và các thành viên trong ban huấn luyện một lần nữa phải ra xác minh với đội an ninh và để anh có thể trở lại với đội tuyển.

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