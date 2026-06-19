Cú sốc với tuyển Nhật Bản

Tiền vệ Takefusa Kubo của tuyển Nhật Bản dính chấn thương đầu gối trái và có nguy cơ vắng mặt trong phần còn lại của vòng bảng World Cup 2026.

Kubo dính chấn thương. Ảnh: Reuters.

Kubo gặp vấn đề trong trận đấu giữa Nhật Bản và Hà Lan diễn ra hôm 16/6. Phút 75, tiền vệ của Sociedad va chạm rất mạnh với hậu vệ Denzel Dumfries trong một tình huống tranh chấp quyết liệt. Cầu thủ 25 tuổi tỏ ra đau đớn và không thể tiếp tục thi đấu, buộc phải rời sân sớm.

Sau trận đấu, hình ảnh Kubo di chuyển khó khăn trong khu vực sân vận động, thậm chí có thời điểm phải sử dụng xe lăn, khiến người hâm mộ Nhật Bản không khỏi lo lắng. Chia sẻ ngắn với truyền thông, cầu thủ này thừa nhận anh chưa thể xác định chính xác mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

Cuộc kiểm tra bằng MRI cho thấy Kubo dính chấn thương đầu gối trái. Ngôi sao 25 tuổi vẫn ở lại đại bản doanh của tuyển Nhật Bản nhưng chưa thể tập luyện cùng đồng đội. Điều này khiến cơ hội ra sân ở các trận gặp Tunisia và Canada trở nên mong manh.

Kubo có thể nghỉ hết vòng bảng World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Đây tiếp tục là mùa giải không mấy suôn sẻ đối với Kubo. Hồi tháng 1, anh từng phải nghỉ thi đấu nhiều tuần vì chấn thương cơ gặp phải trong màu áo Sociedad. Sau khi trở lại vào cuối tháng 3, Kubo không thể tìm lại phong độ tốt nhất và chỉ ghi được hai bàn thắng trong cả mùa giải.

World Cup 2026 được xem là sân khấu để Kubo khẳng định giá trị bản thân. Tuy nhiên, chấn thương mới nhất đang đe dọa nghiêm trọng cơ hội tỏa sáng của ngôi sao được kỳ vọng bậc nhất của bóng đá Nhật Bản hiện nay.

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