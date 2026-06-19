Son Heung-min mờ nhạt, Hàn Quốc thất thủ trước Mexico

Sáng 19/6, Hàn Quốc nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước Mexico ở lượt trận thứ 2 bảng A World Cup 2026.

Sai lầm khó tin của thủ môn Hàn Quốc.

Trận đấu giữa Mexico và Hàn Quốc trên sân Guadalajara diễn ra với nhịp độ chặt chẽ, giằng co và kéo dài trong thế bế tắc suốt phần lớn thời gian, trước khi đội chủ nhà tạo ra bước ngoặt quan trọng trong hiệp hai.

Ngay từ đầu trận, Mexico nhập cuộc thận trọng nhưng nhanh chóng chiếm ưu thế kiểm soát bóng. Hàn Quốc chủ động chơi phản công với sơ đồ 3-4-3, song các pha lên bóng đều gặp khó trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đối thủ. Trong khi đó, Son Heung-min bị phong tỏa chặt, gần như không có nhiều khoảng trống để xử lý.

Phút 10, Son có cơ hội thoát xuống sau đường chuyền dài nhưng không kịp dứt điểm. Đến phút 16, anh tạo ra tình huống đáng chú ý khi tâng bóng qua thủ môn Mexico, nhưng hậu vệ đối phương kịp phá bóng ngay trên vạch vôi trong tình huống mà nếu có bàn thắng thì cũng bị từ chối vì lỗi việt vị.

Thế trận giằng co trong hiệp một.

Sang nửa cuối hiệp một, thế trận tiếp tục giằng co ở khu vực giữa sân. Mexico cầm bóng nhiều hơn nhưng chưa tạo ra cơ hội rõ rệt, trong khi Hàn Quốc cũng chỉ có một vài cú dứt điểm từ xa và các pha bóng thiếu chính xác trong khâu cuối cùng. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng.

Bước sang hiệp hai, nhịp độ trận đấu được đẩy cao hơn. Phút 50, sai lầm giữa thủ môn Seung-Gyu Kim và hàng thủ khiến Hàn Quốc phải trả giá. Luis Romo nhanh chân tận dụng tình huống bóng bật ra để ghi bàn mở tỷ số cho Mexico.

Sau bàn thua, Hàn Quốc buộc phải thay đổi. Son rời sân ở phút 57 khi đội khách tăng cường hàng công với hy vọng tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, các phương án tấn công của Hàn Quốc vẫn thiếu đột biến. Những cú sút xa của Lee Kang-in hay các pha căng ngang từ biên đều không đủ sắc bén để xuyên thủng hàng phòng ngự Mexico.

Bàn thua đáng tiếc của Hàn Quốc.

Trong khoảng thời gian còn lại, Mexico chủ động chơi chắc chắn, chuyển sang hệ thống phòng ngự nhiều tầng, khiến Hàn Quốc hoàn toàn bế tắc. Dù cầm bóng không quá lép vế, đại diện châu Á không thể tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm.

Chung cuộc, Mexico giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trong trận đấu mà sự chắc chắn và kỷ luật chiến thuật tạo ra khác biệt rõ rệt so với sự thiếu hiệu quả của Hàn Quốc trong khâu dứt điểm.

Với 2 chiến thắng tuyệt đối, Mexico dẫn đầu bảng A và giành tấm vé đầu tiên vào vòng knock-out. Trong khi đó, Hàn Quốc đứng thứ nhì với 3 điểm, còn CH Czech và Nam Phi chia nhau 2 vị trí cuối bảng với cùng 1 điểm.

Cầu thủ Hàn Quốc ghi bàn sau khi loại bỏ toàn bộ hàng thủ CH Czech Hwang In-beom thoát xuống thông minh, loại bỏ cả hậu vệ lẫn thủ môn CH Czech bằng động tác giả trước khi dứt điểm lạnh lùng gỡ hòa 1-1 cho Hàn Quốc.