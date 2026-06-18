Hàn Quốc bị do thám tại World Cup?

Sự xuất hiện của một máy bay không người lái không rõ nguồn gốc trên sân tập khiến tuyển Hàn Quốc trở thành tâm điểm chú ý tại World Cup 2026.

Buổi tập của đội tuyển Hàn Quốc xuất hiện máy bay không người lái (drone).

Theo BBC, một máy bay không người lái (drone) bị phát hiện bay phía trên căn cứ huấn luyện của Hàn Quốc khi đại diện châu Á đang chuẩn bị cho lượt trận thứ hai gặp Mexico (19/6). Lo ngại về hành vi do thám chiến thuật, quân đội nước chủ nhà nhanh chóng can thiệp và bắn hạ thiết bị này.

Phát biểu tại cuộc họp báo, huấn luyện viên trưởng Hong Myung-bo bày tỏ sự quan ngại: "Sự việc xảy ra vào đúng thời điểm chuẩn bị quan trọng nhất. Đây là một điều không may, dù nó chưa gây ra tác động quá lớn đến toàn đội".

Bên cạnh vấn đề an ninh, nội bộ đội tuyển Hàn Quốc cũng đang phát sinh mâu thuẫn với giới truyền thông. Các cầu thủ quyết định ngừng trả lời phỏng vấn báo chí trong nước, ngoại trừ các cam kết chính thức theo quy định của FIFA.

Động thái này được đưa ra sau khi những bình luận khiếm nhã nhắm vào đội trưởng Son Heung-min bị ghi hình và phát tán. Mọi cuộc phỏng vấn riêng được lên lịch trước đó đều bị hủy bỏ.

Với 3 điểm làm vốn sau lượt trận ra quân, Hàn Quốc hiện đặt mục tiêu đánh bại Mexico vào ngày 19/6 để sớm giành vé đi tiếp. Ở lượt trận cuối bảng A, đại diện châu Á sẽ chạm trán Nam Phi (25/6).

Cầu thủ Hàn Quốc ghi bàn sau khi loại bỏ toàn bộ hàng thủ CH Czech Hwang In-beom thoát xuống thông minh, loại bỏ cả hậu vệ lẫn thủ môn CH Czech bằng động tác giả trước khi dứt điểm lạnh lùng gỡ hòa 1-1 cho Hàn Quốc.