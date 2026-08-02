Nước cờ mới cứu sự nghiệp Mason Mount

Màn trình diễn trước Atletico hôm 1/8 cho thấy Mason Mount có thể tìm lại vị trí tại MU khi được kéo xuống điều hành lối chơi từ tuyến giữa.

Mason Mount gây ấn tượng khi được kéo xuống chơi trong cặp tiền vệ trung tâm của MU.

Bryan Mbeumo ghi cả hai bàn trong chiến thắng 2-1 của MU trước Atletico Madrid, nhưng Mason Mount mới là người tạo ra nhịp điệu cho lối chơi của đội bóng Anh.

Khi Mount không còn là số 10

Michael Carrick không sử dụng Mount như một số 10 hay cầu thủ tấn công lệch trái. Tiền vệ người Anh được kéo xuống đá trong cặp tiền vệ trung tâm, nhận bóng từ hàng thủ và tham gia trực tiếp vào quá trình đưa bóng lên phía trước.

Vai trò mới giúp Mount hiện diện thường xuyên hơn. Trong 90 phút, anh có 67 lần chạm bóng, thực hiện chính xác 49 trong 55 đường chuyền, đạt tỷ lệ gần 90%. Đáng chú ý, 13 đường chuyền của Mount hướng vào một phần ba cuối sân, cho thấy anh không chỉ luân chuyển bóng an toàn mà còn chủ động đẩy nhanh các đợt tấn công.

Mount tạo ra 3 cơ hội, nhiều hơn những gì người ta thường chờ đợi ở một tiền vệ xuất phát từ vị trí thấp. Một trong số đó là quả tạt chính xác về cột xa cho Luke Shaw dứt điểm, buộc thủ môn Jan Oblak phải cứu thua.

Những con số ấy phản ánh một Mount khác với hình ảnh mờ nhạt trong phần lớn thời gian tại Old Trafford. Khi bị đẩy lên quá cao, anh thường phải hoạt động trong không gian chật hẹp, ít được chạm bóng và dễ biến mất nếu không có bàn thắng hoặc kiến tạo.

Ở tuyến giữa, Mount có thêm thời gian quan sát và nhiều góc chuyền hơn. Anh có thể di chuyển rộng, kết nối các tuyến và tận dụng khả năng xử lý nhanh để giúp MU thoát khỏi sức ép của đối thủ.

Vai trò thấp hơn giúp Mount tham gia nhiều hơn vào quá trình triển khai bóng và kết nối các tuyến.

Đây cũng là vai trò gần với phiên bản tốt nhất của Mount tại Chelsea. Anh chưa bao giờ là mẫu số 10 sống bằng những đường chuyền quyết định, cũng không phải cầu thủ chạy cánh có khả năng liên tục thắng trong các pha đối đầu. Điểm mạnh của anh nằm ở cường độ hoạt động, khả năng tìm khoảng trống và kết nối những mắt xích xung quanh.

Carrick tìm thấy một tiền vệ toàn diện

Màn trình diễn của Mount không chỉ có giá trị khi MU cầm bóng. Anh còn thực hiện 5 lần thu hồi bóng và 2 pha tắc bóng, những thống kê cho thấy mức độ tham gia tích cực khi đội nhà mất quyền kiểm soát.

Đó là yếu tố Carrick cần ở một tiền vệ trung tâm. MU từng gặp khó vì tuyến giữa dễ bị chia cắt, đặc biệt khi các cầu thủ tấn công không kịp lùi về hỗ trợ. Khả năng pressing và phản ứng nhanh của Mount giúp đội bóng duy trì cự ly tốt hơn sau khi mất bóng.

Việc bố trí Andrey Santos bên cạnh cũng tạo điều kiện để Mount phát huy ưu điểm. Santos giữ vị trí và đảm nhận nhiều nhiệm vụ phòng ngự, trong khi Mount được phép di chuyển rộng hơn, nhận bóng ở nhiều khu vực và tham gia vào các đợt lên bóng.

Sự phân công ấy mang đến cho MU một tuyến giữa cân bằng hơn. Mount không phải gánh toàn bộ nhiệm vụ tổ chức, nhưng vẫn có đủ tự do để ảnh hưởng đến lối chơi. Anh vừa hỗ trợ triển khai từ phần sân nhà, vừa có thể tiến lên và xuất hiện quanh vùng cấm khi cần thiết.

Thể trạng vẫn là dấu hỏi lớn nhất với Mount sau những mùa giải liên tục bị gián đoạn bởi chấn thương.

Một trận giao hữu chưa đủ để khẳng định Mount đã hồi sinh. Dấu hỏi lớn nhất vẫn nằm ở thể trạng, bởi những chấn thương liên tiếp khiến anh chưa bao giờ duy trì được nhịp thi đấu ổn định kể từ khi gia nhập MU.

Tuy nhiên, vấn đề của Mount tại Old Trafford không chỉ đến từ chấn thương. Anh từng bị sử dụng ở nhiều vị trí mà không có vai trò thực sự rõ ràng. Khi đá gần Bruno Fernandes, hai cầu thủ thường giẫm vào khu vực hoạt động của nhau. Khi bị kéo sang biên, Mount lại thiếu tốc độ để tạo ra khác biệt trong những tình huống một đối một.

Carrick đang đưa ra một hướng đi hợp lý hơn. Thay vì buộc Mount trở thành người quyết định trận đấu ở một phần ba cuối sân, HLV MU sử dụng anh như cầu nối giữa phòng ngự và tấn công.

67 lần chạm bóng, 49 đường chuyền chính xác, 13 lần đưa bóng vào một phần ba cuối sân, 3 cơ hội tạo ra cùng 5 lần thu hồi bóng là bộ thông số của một tiền vệ toàn diện, không phải một cầu thủ chỉ chờ tạo khoảnh khắc.

Mount vẫn cần chứng minh anh có thể duy trì màn trình diễn ấy tại Premier League. Dù vậy, trận thắng Atletico đã chỉ ra rằng con đường trở lại của tiền vệ người Anh có thể không nằm ở vị trí số 10.

Đôi khi, cách tốt nhất để một cầu thủ tấn công tìm lại ảnh hưởng là đưa anh lùi xa khung thành hơn. Với Mount, thay đổi nhỏ về vị trí có thể mở ra cơ hội lớn để làm lại sự nghiệp tại MU.