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Thể thao World Cup 2026

Thiết bị giúp cầu thủ Canada tỉnh táo dù nguy cơ chia tay World Cup

  • Thứ sáu, 19/6/2026 09:38 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Dính chấn thương có thể bỏ lỡ phần còn lại World Cup 2026, Ismael Kone vẫn tỉnh táo rời sân nhờ thiết bị "còi xanh" giảm đau khẩn cấp.

Chiến thắng 6-0 của Canada trước Qatar tại World Cup 2026 sáng 19/6 bị phủ bóng bởi chấn thương kinh hoàng của Ismael Kone. Tuy nhiên, bên cạnh tình trạng của tiền vệ này, người hâm mộ còn đặc biệt chú ý đến vật màu xanh mà anh liên tục ngậm khi được đưa rời sân bằng cáng.

Theo giải thích của nhà báo Luiz Carlos Largo (ESPN), thiết bị có tên Penthrox, thường được gọi là "còi xanh" trong y học thể thao. Đây là một loại thuốc giảm đau tác dụng nhanh, được sử dụng phổ biến trong các trường hợp chấn thương nghiêm trọng như gãy xương, trật khớp hoặc đa chấn thương.

Penthrox hoạt động thông qua đường hít. Khi bệnh nhân hít hơi thuốc chứa hoạt chất Methoxyflurane, cơn đau nhanh chóng được kiểm soát mà không cần tiêm thuốc giảm đau. Ưu điểm lớn nhất của phương pháp là giúp người bị thương giảm đau tức thời nhưng vẫn hoàn toàn tỉnh táo, có thể giao tiếp với đội ngũ y tế và mô tả chính xác tình trạng của mình.

Chính vì vậy, dù phải rời sân trong tình trạng đau đớn, Kone đủ tỉnh táo để vẫy tay trấn an người hâm mộ trên đường đến bệnh viện. Tuy nhiên, việc các bác sĩ sử dụng Penthrox cũng cho thấy mức độ nghiêm trọng của chấn thương mà tiền vệ Canada gặp phải.

Những lo ngại sau đó trở thành sự thật. Các nguồn tin xác nhận Kone bị gãy cả xương chày lẫn xương mác sau pha vào bóng nguy hiểm của Assim Madibo bên phía Qatar. Tình huống khiến cầu thủ Qatar bị nâng thẻ vàng thành thẻ đỏ sau khi trọng tài tham khảo VAR.

Với chấn thương kép ở chân, Kone phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 5 tháng. Đây là tổn thất lớn đối với Canada trong phần còn lại của World Cup 2026, đồng thời là cú sốc với tiền vệ đang có phong độ rất cao này.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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