Chấn thương kinh hoàng của ngôi sao Canada

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Phút 51, tiền vệ mang áo số 8 bị Assim Madibo lao vào xoạc bóng quyết liệt.
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Ismael Kone đang trên đà chuyền bóng và đối thủ xoạc thẳng vào chân trụ của anh. Ảnh: Reuters.
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Tình huống va chạm khiến chân trái của Kone bị bẻ gập theo hướng bất thường. Ảnh: Reuters.
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Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp dành cho Madibo. Đây là cầu thủ Qatar thứ hai bị truất quyền thi đấu trong trận, sau khi Homam Al-Amin nhận thẻ đỏ từ cuối hiệp một. Ảnh: Reuters.
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Chấn thương gây sốc cho toàn bộ những cầu thủ có mặt trên sân, các ngôi sao của Qatar cũng bàng hoàng. Ảnh: Reuters.
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Richie Laryea bên phía đội chủ nhà tỏ ra tức giận với Madibo, người trực tiếp gây ra chấn thương rất nặng cho Kone. Ảnh: Reuters.
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Koné được đội ngũ y tế chăm sóc nhiều phút trước khi rời sân bằng cáng trong tiếng vỗ tay động viên từ khán giả. Ảnh: Reuters.
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Hình ảnh tiền vệ 24 tuổi đau đớn trên sân khiến nhiều đồng đội không giấu nổi sự xúc động. Dù Canada giành chiến thắng 6-0 chung cuộc và có lợi thế lớn ở bảng B World Cup 2026, người hâm mộ của đội chủ nhà sẽ không thể quên khoảnh khắc này. Ảnh: Reuters.
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Sau khi Nathan-Dylan Saliba ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 bằng cú đá phạt đẹp mắt, các cầu thủ Canada đã dành riêng màn ăn mừng cho người đồng đội không may gặp nạn. Saliba giơ cao chiếc áo số 8 của Koné trước các khán đài như lời động viên gửi tới tiền vệ này. Khép lại 90 phút, tuyển Canada cũng đè bẹp Qatar 6-0. Ảnh: Reuters.
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