Chấn thương kinh hoàng của ngôi sao Canada

Sau khi Nathan-Dylan Saliba ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 bằng cú đá phạt đẹp mắt, các cầu thủ Canada đã dành riêng màn ăn mừng cho người đồng đội không may gặp nạn. Saliba giơ cao chiếc áo số 8 của Koné trước các khán đài như lời động viên gửi tới tiền vệ này. Khép lại 90 phút, tuyển Canada cũng đè bẹp Qatar 6-0. Ảnh: Reuters.