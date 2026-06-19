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Thể thao World Cup 2026

Chấn thương kinh hoàng của ngôi sao Canada

  • Thứ sáu, 19/6/2026 08:02 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Chiến thắng 6-0 trước Qatar sáng 19/6 giúp Canada mở toang cánh cửa vào vòng knock-out World Cup 2026, nhưng chấn thương của Kone lại phủ bóng đen lên ngày vui của đội chủ nhà.

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Phút 51, tiền vệ mang áo số 8 bị Assim Madibo lao vào xoạc bóng quyết liệt.
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Ismael Kone đang trên đà chuyền bóng và đối thủ xoạc thẳng vào chân trụ của anh. Ảnh: Reuters.
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Tình huống va chạm khiến chân trái của Kone bị bẻ gập theo hướng bất thường. Ảnh: Reuters.
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Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp dành cho Madibo. Đây là cầu thủ Qatar thứ hai bị truất quyền thi đấu trong trận, sau khi Homam Al-Amin nhận thẻ đỏ từ cuối hiệp một. Ảnh: Reuters.

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Chấn thương gây sốc cho toàn bộ những cầu thủ có mặt trên sân, các ngôi sao của Qatar cũng bàng hoàng. Ảnh: Reuters.
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Richie Laryea bên phía đội chủ nhà tỏ ra tức giận với Madibo, người trực tiếp gây ra chấn thương rất nặng cho Kone. Ảnh: Reuters.
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Koné được đội ngũ y tế chăm sóc nhiều phút trước khi rời sân bằng cáng trong tiếng vỗ tay động viên từ khán giả. Ảnh: Reuters.
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Hình ảnh tiền vệ 24 tuổi đau đớn trên sân khiến nhiều đồng đội không giấu nổi sự xúc động. Dù Canada giành chiến thắng 6-0 chung cuộc và có lợi thế lớn ở bảng B World Cup 2026, người hâm mộ của đội chủ nhà sẽ không thể quên khoảnh khắc này. Ảnh: Reuters.
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Sau khi Nathan-Dylan Saliba ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 bằng cú đá phạt đẹp mắt, các cầu thủ Canada đã dành riêng màn ăn mừng cho người đồng đội không may gặp nạn. Saliba giơ cao chiếc áo số 8 của Koné trước các khán đài như lời động viên gửi tới tiền vệ này. Khép lại 90 phút, tuyển Canada cũng đè bẹp Qatar 6-0. Ảnh: Reuters.

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Đào Trần

Canada Ismael Kone Assim Madibo Qatar World Cup 2026

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