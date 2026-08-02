Bất ngờ với cặp tiền vệ mới của MU

MU có thêm lý do để lạc quan trước thềm mùa giải mới khi bộ đôi Mason Mount và Andrey Santos cùng tạo nên màn trình diễn ấn tượng trước Atletico Madrid hôm 1/8.

Mount và Santos kết hợp ăn ý.

Trong khi Bryan Mbeumo ghi dấu ấn với cú đúp mang về chiến thắng cho "Quỷ đỏ" tại Snapdragon Cup, màn thể hiện của Mount và Santos ở khu trung tuyến cũng thu hút sự chú ý không kém. Cả hai mang đến sự cân bằng giữa khả năng sáng tạo và phòng ngự, giúp MU kiểm soát thế trận trước đối thủ giàu kinh nghiệm đến từ Tây Ban Nha.

Được HLV Michael Carrick trao cơ hội đá trọn vẹn 90 phút, Mount cho thấy hình ảnh của một tiền vệ từng được kỳ vọng rất lớn khi cập bến Old Trafford. Cựu sao Chelsea thực hiện 3 đường chuyền tạo cơ hội, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 89% với 49 đường chuyền thành công sau 55 lần thực hiện.

Mount còn gây ấn tượng nhờ khả năng cầm bóng linh hoạt, thực hiện thành công toàn bộ các pha rê bóng, đồng thời tích cực hỗ trợ phòng ngự với một pha cắt bóng, một pha tắc bóng thành công và 5 lần thu hồi bóng.

Santos tiếp tục để lại màn trình diễn hứa hẹn.

Trong khi đó, Santos tiếp tục chứng minh vì sao MU sẵn sàng đầu tư 50 triệu bảng để đưa anh về Old Trafford. Tiền vệ người Brazil thi đấu 82 phút nhưng để lại dấu ấn mạnh mẽ với khả năng đánh chặn và điều tiết lối chơi.

Thống kê cho thấy tiền vệ người Brazil chạm bóng tới 90 lần, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 93% và thắng tuyệt đối cả ba pha tranh chấp tay đôi dưới mặt đất. Ngoài ra, Santos còn có ba pha cắt bóng cùng nhiều tình huống bọc lót hiệu quả, góp phần khiến Atletico gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công.

Điểm đáng chú ý là Mount và Santos bổ sung hoàn hảo cho nhau. Nếu Mount mang đến nguồn năng lượng dồi dào, những đường chuyền mở ra cơ hội và khả năng kết nối với hàng công, thì Santos đảm nhận vai trò "máy quét", mang lại sự chắc chắn cho khu vực giữa sân.

Trước thềm mùa giải mới, MU dường như đã tìm thấy cặp tiền vệ đầy hứa hẹn. Nếu tiếp tục duy trì phong độ như trước Atletico Madrid, Mount và Santos hoàn toàn có thể trở thành nền tảng giúp đội bóng của Carrick hướng tới một mùa giải cạnh tranh các danh hiệu lớn.

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