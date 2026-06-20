Động thái của Georgina giữa lúc Ronaldo hứng chỉ trích ở World Cup

Trong lúc Cristiano Ronaldo chịu nhiều chỉ trích sau trận ra quân nhạt nhòa của Bồ Đào Nha, Georgina Rodriguez lại khiến mạng xã hội bùng nổ với loạt ảnh quyến rũ.

Hình ảnh nóng bỏng của Georgina.

Trên trang cá nhân, người mẫu 32 tuổi chia sẻ loạt hình ảnh mới trong chuyến nghỉ dưỡng trên du thuyền sang trọng. Georgina khoe vóc dáng quyến rũ, đồng thời xuất hiện với áo bra-top kết hợp chân váy quấn trong bộ ảnh thực hiện cho tạp chí thời trang Harper's Bazaar.

Những bức ảnh nhanh chóng nhận được hàng triệu lượt tương tác trên mạng xã hội. Động thái của Georgina diễn ra đúng thời điểm Ronaldo đối mặt nhiều ý kiến trái chiều sau trận hòa 1-1 thất vọng của tuyển Bồ Đào Nha trước CHDC Congo hôm 18/6.

Khác với nhiều nàng WAGs có mặt trên khán đài để cổ vũ đội tuyển, Georgina không tới Houston theo dõi trận đấu. Cô hiện vẫn ở Bồ Đào Nha và dự kiến sẽ sang Mỹ trong giai đoạn tiếp theo của giải đấu để đồng hành cùng vị hôn phu.

Mối quan hệ giữa Georgina và Ronaldo luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Hai người gặp nhau vào năm 2016 khi Georgina làm việc tại một cửa hàng Gucci ở Tây Ban Nha, thời điểm Ronaldo còn khoác áo Real Madrid. Sau gần một thập kỷ gắn bó, cặp đôi đính hôn và xây dựng một gia đình đông thành viên.

Ngoài hai con chung là Alana và Bella, Georgina còn cùng Ronaldo chăm sóc 3 người con khác của siêu sao người Bồ Đào Nha, gồm Cristiano Jr cùng cặp song sinh Mateo và Eva Maria.

Trong khi Georgina tận hưởng những ngày thư giãn và tiếp tục khẳng định sức hút trên mạng xã hội, Ronaldo vẫn chịu áp lực lớn. Sau khi cùng Al-Nassr giành chức vô địch Saudi Pro League, chân sút 41 tuổi được kỳ vọng sẽ sớm giúp Bồ Đào Nha tìm lại phong độ ở hai trận tiếp theo gặp Uzbekistan (24/6) và Colombia (28/6).

Streamer nổi tiếng thế giới đội nón lá Việt Nam cổ vũ Ronaldo gây sốt World Cup Streamer IShowSpeed gây chú ý mạng xã hội Việt Nam khi xuất hiện với chiếc nón lá vẽ hình Cristiano Ronaldo trong trận ra quân của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 rạng sáng 18/6.