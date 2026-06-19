Fan yêu cầu thay Ronaldo sớm giống Heung-min

Cristiano Ronaldo bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội sau khi Hàn Quốc thua Mexico 0-1 ở bảng A World Cup 2026 sáng 19/6.

Ronaldo thi đấu cực kỳ mờ nhạt ở trận ra quân của Bồ Đào Nha.

Trước Mexico, Son gần như không để lại nhiều dấu ấn. Đội trưởng Hàn Quốc bị hàng thủ Mexico phong tỏa, ít có cơ hội tiếp cận khung thành đối phương và tiếp tục kéo dài chuỗi trận mờ nhạt kể từ đầu giải.

Tới phút 57, HLV Hong Myung-bo quyết định rút Son ra khỏi sân. Động thái này lập tức tạo nên làn sóng phản ứng trái chiều từ người hâm mộ. Trên các nền tảng mạng xã hội, không ít người cho rằng đây là quyết định dũng cảm nhưng hợp lý của HLV Hong Myung-bo.

Đáng chú ý, nhiều ý kiến nhanh chóng liên hệ trường hợp của Son với Cristiano Ronaldo. Sau trận hòa 1-1 giữa Bồ Đào Nha và CHDC Congo hôm 18/6, HLV Roberto Martinez bị chỉ trích vì không thay Ronaldo ra sân dù đội trưởng 41 tuổi có màn trình diễn thiếu thuyết phục.

Một CĐV bình luận: "Tôi không thể phủ nhận thực tế nữa. Son Heung-min bị thay ra trước phút 60 là tín hiệu đáng lo. Tôi yêu mến cậu ấy nhưng Son cần chơi tốt hơn rất nhiều". Một ý kiến khác viết: "Điều HLV Myung-bo dám làm với Son Heung-min là điều Roberto Martinez nên làm với Ronaldo".

Những tranh luận này tiếp tục làm nóng câu chuyện về cách các HLV đối xử với những ngôi sao lớn tại World Cup. Với nhiều người, danh tiếng không thể là yếu tố đảm bảo suất thi đấu nếu màn trình diễn trên sân không đáp ứng kỳ vọng.

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, quyết định thay Son cho thấy tuyển Hàn Quốc sẵn sàng đặt hiệu quả tập thể lên trên vị thế cá nhân. Và đó cũng là điều khiến nhiều người tiếp tục đặt câu hỏi về cách Bồ Đào Nha sử dụng Ronaldo trong phần còn lại của giải đấu.