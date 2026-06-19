Hàn Quốc thất bại không chỉ vì Son Heung-min

Tuyển Hàn Quốc cầm bóng tốt, chuyền bóng nhiều trước Mexico sáng 19/6, nhưng lại thiếu thứ quan trọng nhất ở World Cup 2026: khả năng tấn công.

Hàn Quốc cầm bóng nhiều nhưng phải chờ đến phút 88 mới tung ra cú sút trúng đích đầu tiên trước Mexico.

Hàn Quốc bước vào World Cup 2026 với vị thế của một trong những đại diện đáng kỳ vọng nhất châu Á.

Đây là lần thứ 11 liên tiếp đội bóng xứ kim chi góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Họ vượt qua vòng loại mà không thua trận nào. Đội hình cũng sở hữu nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở những giải đấu hàng đầu châu Âu. Son Heung-min là đội trưởng của Tottenham, Lee Kang-in đã có hơn 120 lần ra sân cho PSG trong ba mùa gần nhất. Bên cạnh đó còn là hàng loạt cầu thủ đang thi đấu tại Đức, Anh, Pháp hay Serbia.

Nhìn vào lực lượng, đây có lẽ là một trong những thế hệ giàu kinh nghiệm quốc tế nhất của bóng đá Hàn Quốc trong nhiều năm qua. Nhưng trước Mexico, tất cả dữ kiện tích cực ấy gần như trở nên vô nghĩa.

Khi Hàn Quốc quên tấn công

Điều đáng thất vọng không nằm ở tỷ số 0-1. Một đội bóng có thể thua bởi khoảnh khắc xuất thần của đối thủ hoặc một sai lầm cá nhân. Điều đáng lo là cách Hàn Quốc thất bại.

Đây là trận đấu đội bóng của HLV Hong Myung-bo kiểm soát bóng khá tốt. Họ thực hiện hàng trăm đường chuyền, giữ được cấu trúc đội hình và không bị đối phương ép sân hoàn toàn. Nếu chỉ nhìn vào những con số cơ bản, nhiều người thậm chí có thể nghĩ đây là một trận đấu cân bằng.

Lee Kang-in và các đồng đội kiểm soát bóng tốt nhưng gần như không tạo được cơ hội nguy hiểm trong suốt 90 phút.

Tuy nhiên, bóng đá không phải cuộc thi kiểm soát bóng. Điều quan trọng nhất vẫn là những gì diễn ra trong khu vực cấm địa đối phương. Và ở khía cạnh đó, Hàn Quốc gần như không tồn tại.

Phải đến phút 88, đội bóng áo đỏ mới có cú sút trúng đích đầu tiên. Chỉ một phút sau, họ mới có thêm pha dứt điểm đi đúng khung thành. Trong gần 90 phút trước đó, Mexico không phải đối mặt với bất kỳ sức ép đáng kể nào.

Không có những quả tạt chất lượng. Không có những pha rê bóng tạo đột biến. Không có những tình huống phối hợp đủ sắc bén để xuyên thủng hệ thống phòng ngự của đối thủ. Thậm chí, Hàn Quốc còn không kiếm nổi một quả phạt góc nào cho đến tận phút 92. Một thống kê khó tin với một đội bóng đang sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng.

Có những thời điểm, Hàn Quốc khiến người xem có cảm giác họ đang thực hiện một bài tập chuyền bóng trên sân tập. Các đường chuyền xuất hiện liên tục nhưng thiếu mục đích rõ ràng. Bóng được giữ nhiều nhưng không được đưa tới những khu vực có thể tạo ra khác biệt.

Những đường chuyền ngang và chuyền về xuất hiện dày đặc. Tốc độ luân chuyển bóng chậm. Nhịp độ trận đấu luôn nằm trong vùng an toàn. Không ai sẵn sàng chấp nhận rủi ro để tạo nên đột biến.

Đó là nghịch lý lớn nhất của Hàn Quốc. Họ sở hữu bóng nhưng không làm chủ được trận đấu.

Son Heung-min không thể giải quyết mọi vấn đề

Khi Son Heung-min bị thay ra ở phút 56, làn sóng chỉ trích nhanh chóng hướng về phía đội trưởng tuyển Hàn Quốc. Đó là phản ứng dễ hiểu bởi Son là ngôi sao lớn nhất của đội bóng. Khi Hàn Quốc chơi tệ, anh luôn là người đầu tiên bị nhắc tên.

Nhưng nếu nhìn rộng hơn, việc đổ lỗi cho Son là cách đánh giá quá đơn giản. Tiền đạo của Los Angeles FC không chơi tốt. Anh thiếu những pha bứt tốc quen thuộc và không tạo ra nhiều ảnh hưởng lên mặt trận tấn công. Tuy nhiên, Son cũng là nạn nhân của hệ thống vận hành thiếu hiệu quả.

Khi một đội bóng phải chờ đến phút 88 mới có cú sút trúng đích đầu tiên, vấn đề không còn nằm ở cá nhân nào nữa.

Son Heung-min bị thay ra từ phút 56 trong trận đấu mà toàn bộ hàng công Hàn Quốc đều gây thất vọng.

Lee Kang-in cũng không tạo được khác biệt. Các vệ tinh xung quanh Son gần như mất hút. Những cầu thủ chạy cánh không tạo ra chiều sâu. Các tiền vệ trung tâm chuyền bóng nhiều nhưng hiếm khi tung ra được đường chuyền quyết định.

Hàn Quốc không thiếu cầu thủ giỏi. Điều họ thiếu là một cơ chế để biến chất lượng cá nhân thành sức mạnh tập thể. Đó là khoảng cách giữa một đội tuyển có nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu và một đội tuyển biết cách chiến thắng tại World Cup.

Từ sau kỳ tích vào bán kết World Cup 2002 trên sân nhà, Hàn Quốc chưa từng vượt qua vòng 1/8. Họ vẫn đều đặn góp mặt ở các kỳ World Cup. Họ vẫn sản sinh ra những ngôi sao chất lượng. Nhưng mỗi lần bước lên sân khấu lớn, đội bóng này lại vấp phải giới hạn quen thuộc.

Giới hạn đó không nằm ở kỹ thuật hay thể lực. Giới hạn nằm ở khả năng tạo ra khác biệt khi đối mặt những đối thủ ngang tầm hoặc mạnh hơn.

Thất bại trước Mexico là minh chứng rõ nhất. Bóng đá hiện đại không còn đánh giá một đội bóng qua số đường chuyền hay tỷ lệ kiểm soát bóng. Những con số ấy chỉ có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành cơ hội và bàn thắng.

Hàn Quốc đang sở hữu thế hệ cầu thủ có lẽ là tốt nhất của họ trong nhiều năm qua. Nhưng trước Mexico, đội bóng ấy lại trình diễn thứ bóng đá thiếu sức sống bậc nhất từ đầu World Cup 2026.

Vẫn còn thời gian để sửa sai. Vẫn còn cơ hội để giành vé đi tiếp. Nhưng nếu tiếp tục chơi theo cách này, Hàn Quốc rất có thể sẽ rời giải với kịch bản quen thuộc: cầm bóng nhiều, chuyền bóng nhiều, được kỳ vọng nhiều và ghi quá ít bàn thắng.