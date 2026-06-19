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Thể thao World Cup 2026

Chuyện gì đang xảy ra với Son Heung-min?

  • Thứ sáu, 19/6/2026 10:01 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Son Heung-min tiếp tục gây thất vọng khi hoàn toàn im tiếng trong thất bại 0-1 của Hàn Quốc trước Mexico, nối dài chuỗi trận mờ nhạt tại World Cup 2026.

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Ở trận gặp Mexico thuộc lượt trận thứ 2 bảng A World Cup 2026 sáng 19/6, Son thi đấu 57 phút nhưng không tung ra bất kỳ cú sút nào. Tiền đạo đội trưởng Hàn Quốc gần như bị "khóa chặt" trong suốt thời gian có mặt trên sân Guadalajara.
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Anh chỉ để lại dấu ấn với một đường chuyền tạo cơ hội và đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác khoảng 79%. Tổng cộng, Son có 21 lần chạm bóng, con số khá thấp đối với một cầu thủ được kỳ vọng dẫn dắt hàng công.
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Cơ hội duy nhất của Son đến ở phút 16. Ngôi sao của Hàn Quốc có pha tâng bóng kỹ thuật qua thủ môn Mexico, nhưng hậu vệ đối phương kịp cản phá ngay trên vạch vôi. Dù vậy, Son cũng rơi vào thế việt vị trước đó.
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Sự im lặng của Son trước Mexico tiếp nối màn trình diễn chưa đạt yêu cầu ở trận ra quân. Trong chiến thắng 2-1 trước CH Czech hôm 12/6, Hàn Quốc có màn ngược dòng ấn tượng, nhưng cá nhân Son lại không góp dấu giày vào bất kỳ bàn thắng nào.
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Đáng chú ý, Son có ít nhất hai cơ hội đối mặt thủ môn đối phương, nhưng đều không thể tận dụng thành công. Trong khi các đồng đội tỏa sáng để mang về chiến thắng, đội trưởng Hàn Quốc lại hoàn toàn đứng ngoài những khoảnh khắc quyết định.

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Việc Son chưa ghi dấu ấn tại World Cup 2026 khiến nhiều người bất ngờ, bởi anh vẫn được xem là niềm hy vọng lớn nhất của Hàn Quốc tại giải đấu. Với vai trò thủ lĩnh và kinh nghiệm dày dạn ở cấp độ quốc tế, Son được kỳ vọng sẽ là nhân tố tạo khác biệt trong những trận cầu lớn.
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Tuy nhiên, sau 2 lượt trận đầu tiên, màn trình diễn của Son chưa đáp ứng được kỳ vọng. Từ khả năng dứt điểm, tham gia vào lối chơi cho tới tầm ảnh hưởng trên sân, Son đều chưa cho thấy vai trò của một ngôi sao dẫn dắt hàng công.
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Trận này, Hàn Quốc thi đấu sòng phẳng trước Mexico. Tuy nhiên, họ bị thủng lưới ở phút 50 từ sai lầm đáng trách của thủ thành Seung-Gyu Kim. Anh bắt không dính bóng từ tình huống bóng bổng tưởng chừng đơn giản. Tận dụng thời cơ, Luis Romo dễ dàng sút bóng vào lưới trống.
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Sau bàn thua, Hàn Quốc rất nỗ lực tìm bàn gỡ với liên tiếp các tình huống hãm thành nhưng đều không thành công, qua đó chấp nhận thất thủ với tỷ số 0-1.

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Minh Nghi

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