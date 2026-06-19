Chuyện gì đang xảy ra với Son Heung-min?

Việc Son chưa ghi dấu ấn tại World Cup 2026 khiến nhiều người bất ngờ, bởi anh vẫn được xem là niềm hy vọng lớn nhất của Hàn Quốc tại giải đấu. Với vai trò thủ lĩnh và kinh nghiệm dày dạn ở cấp độ quốc tế, Son được kỳ vọng sẽ là nhân tố tạo khác biệt trong những trận cầu lớn.