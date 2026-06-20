Hàn Quốc trả giá vì thay Son Heung-min quá sớm

Hàn Quốc không thua Mexico vì chơi kém hơn mà vì quyết định rút Son Heung-min khỏi sân ở thời điểm đội bóng cần anh nhất.

Trong bóng đá đỉnh cao, thành công và thất bại đôi khi chỉ cách nhau một quyết định. Một sự thay đổi nhân sự đúng thời điểm có thể biến huấn luyện viên thành người hùng. Nhưng cũng chính quyết định ấy, khi đặt vào hoàn cảnh khác, lại trở thành nguyên nhân dẫn đến thất bại.

HLV tuyển Hàn Quốc, Hong Myung-bo vừa trải qua bài học như vậy trước Mexico.

Khi Son Heung-min trở nên quan trọng nhất

Sau chiến thắng trước CH Czech ở trận ra quân, HLV tuyển Hàn Quốc nhận được nhiều lời khen khi mạnh dạn rút Son Heung-min khỏi sân từ sớm. Người vào thay là Oh Hyeon-gyu ghi bàn quyết định, giúp Hàn Quốc giành trọn 3 điểm. Thành công ấy khiến nhiều người tin rằng Hong sở hữu một công thức hiệu quả để xoay tua đội hình và duy trì sức ép trong hiệp hai.

Tuy nhiên, World Cup không vận hành theo những công thức cố định. Trước Mexico, việc cố gắng tái hiện kịch bản cũ lại dẫn đến kết quả hoàn toàn trái ngược.

Hàn Quốc bước vào trận đấu với một kế hoạch rõ ràng. HLV Hong muốn khai thác khoảng trống phía sau hậu vệ trái Jesus Gallardo, người thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công. Kim Moon-hwan được đẩy lên rất cao bên cánh phải, trong khi Lee Kang-in và Lee Jae-sung bó vào trung lộ để tạo ưu thế quân số trước hàng tiền vệ Mexico.

Mexico kéo thấp đội hình sau bàn thắng của Luis Romo và biến trận đấu thành bài kiểm tra mà Hàn Quốc không tìm ra lời giải.

Ý đồ ấy nhanh chóng phát huy tác dụng. Lee Kang-in tung đường chuyền sắc bén xé toang hàng thủ Mexico để Son Heung-min thoát xuống. Đội trưởng Hàn Quốc thực hiện cú lốp bóng tinh tế qua đầu thủ môn nhưng bị Edson Alvarez phá bóng ngay trên vạch vôi. Không lâu sau, Lee Jae-sung suýt chạm được quả tạt của Lee Han-beom trong khu vực 5,5 m.

Nếu một trong hai cơ hội ấy được tận dụng, cục diện trận đấu có thể đã khác.

Tuy nhiên, khi thời gian trôi đi, khả năng kiểm soát thế trận của Hàn Quốc dần suy giảm. Paik Seung-ho gặp khó khăn sau chiếc thẻ vàng sớm. Hwang In-beom mất đi đối tác hỗ trợ cần thiết ở trung tâm. Lee Kang-in phải lùi sâu để tham gia triển khai bóng thay vì tập trung tạo đột biến ở một phần ba sân cuối cùng.

Dù vậy, Hàn Quốc vẫn giữ được thế trận cân bằng cho đến phút 50. Một tình huống bóng bổng tưởng như không quá nguy hiểm lại tạo nên bước ngoặt. Thủ môn Kim Seung-gyu va chạm với đồng đội khi lao ra bắt bóng, tạo điều kiện để Luis Romo dứt điểm ghi bàn mở tỷ số cho Mexico.

Bàn thua ấy không chỉ khiến Hàn Quốc bị dẫn trước. Nó còn làm thay đổi hoàn toàn bản chất trận đấu.

Sau khi có bàn thắng, Mexico lập tức kéo thấp đội hình. Đội bóng của Javier Aguirre không còn mặn mà với việc tranh chấp quyền kiểm soát bóng. Họ thu hẹp không gian trước vòng cấm và biến khu vực trung lộ thành một mê cung kín đặc.

Đó là trạng thái trận đấu mà Hàn Quốc cần Son Heung-min hơn bất kỳ thời điểm nào khác.

Son Heung-min không chơi một trận đấu hoàn hảo, nhưng Hàn Quốc mất nhiều hơn được khi đội trưởng rời sân quá sớm.

Khi đối mặt với hàng phòng ngự lùi sâu, tốc độ không còn là vũ khí quyết định. Điều quan trọng là khả năng giữ bóng trong không gian hẹp, thu hút hậu vệ, tạo khoảng trống và thực hiện những pha xử lý tinh tế ở cự ly ngắn.

Son sở hữu đầy đủ những phẩm chất ấy. Anh không chỉ là chân sút số một của Hàn Quốc mà còn là cầu thủ có thể tạo ra khác biệt khi trận đấu rơi vào thế bế tắc. Sự hiện diện của Son buộc các trung vệ Mexico phải duy trì sự tập trung tối đa, đồng thời mở ra khoảng trống cho những vệ tinh xung quanh.

Thế nhưng HLV Hong lại đưa ra quyết định ngược lại. Phút 57, ông rút Son Heung-min và Lee Jae-sung khỏi sân để tung Oh Hyeon-gyu cùng Hwang Hee-chan vào sân.

Trên lý thuyết, đây là sự thay đổi nhằm tăng tốc độ và sức tấn công. Nhưng trong bối cảnh Mexico lùi sâu phòng ngự, lựa chọn ấy vô tình làm mất đi cầu thủ phù hợp nhất với yêu cầu chiến thuật của trận đấu.

Hwang Hee-chan gần như không có khoảng trống để bứt tốc. Oh Hyeon-gyu tỏ ra thiếu cảm giác bóng sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương. Không còn Son gây áp lực lên cặp trung vệ Johan Vasquez và Edson Alvarez, hệ thống phòng ngự Mexico trở nên dễ thở hơn rất nhiều.

Sai lầm lớn nhất của Hong Myung-bo

Điều đáng nói là quyết định của HLV Hong không xuất phát từ sự thiếu chuẩn bị mà đến từ việc đánh giá sai hoàn cảnh. Trước CH Czech, việc thay Son phát huy hiệu quả vì trận đấu diễn ra trong thế trận mở. Hàn Quốc có nhiều khoảng trống để khai thác khi đối phương đẩy cao đội hình. Oh Hyeon-gyu được hưởng lợi từ điều đó và ghi bàn quyết định.

Quyết định từng giúp Hong Myung-bo chiến thắng trước CH Séc lại trở thành sai lầm khiến Hàn Quốc ôm hận trước Mexico.

Mexico lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Sau bàn thắng của Romo, đại diện CONCACAF chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ. Họ chấp nhận phòng ngự số đông và buộc Hàn Quốc phải tìm lời giải trong không gian chật hẹp.

Đó là môi trường mà Son Heung-min có giá trị lớn hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong đội hình.

Nhận thấy thế trận không được cải thiện, HLV Hong liên tục tung thêm nhân sự tấn công trong 20 phút cuối. Hai hậu vệ cánh bị thay ra. Các cầu thủ chạy cánh thuần túy được đưa vào sân. Lee Kang-in phải lùi xuống đá như tiền vệ trung tâm duy nhất phía sau hàng công.

Nhưng càng tấn công, Hàn Quốc càng rơi vào bế tắc. Mexico phản ứng đầy tỉnh táo bằng việc bổ sung nhân sự thiên về phòng ngự để bảo vệ lợi thế. Họ cho phép đối phương cầm bóng nhưng không cho phép xuất hiện những cơ hội rõ ràng.

Nhìn vào các con số sau trận, nhiều người có thể cho rằng Hàn Quốc chơi tốt hơn. Họ kiểm soát bóng tới 58%, tung ra 9 cú sút và sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng cao hơn Mexico. Tuy nhiên, những thống kê ấy không phản ánh đầy đủ diễn biến trên sân.

Mexico chủ động trao bóng cho đối thủ sau khi dẫn trước. Phần lớn thời gian kiểm soát bóng của Hàn Quốc diễn ra ở những khu vực không gây nguy hiểm. Ngoại trừ cú đánh đầu của Cho Gue-sung trong những phút cuối, đội bóng áo đỏ gần như không tạo ra được cơ hội thực sự rõ ràng.

Thất bại này chưa khiến Hàn Quốc mất vé đi tiếp. Một trận hòa trước Nam Phi vẫn đủ để họ giành quyền vào vòng knock-out.

Song, trận đấu với Mexico đã để lại một bài học lớn cho Hong Myung-bo. Bóng đá không phải là trò chơi của những công thức lặp lại. Điều thành công ở trận đấu trước chưa chắc phù hợp với trận đấu tiếp theo.

Và khi Hàn Quốc cần một cầu thủ có thể tạo khác biệt giữa mê cung phòng ngự của Mexico, Son Heung-min đáng lẽ phải là người ở lại trên sân đến phút cuối cùng, thay vì trở thành nạn nhân của một phép thử chiến thuật thất bại.