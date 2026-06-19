Ánh mắt thất thần của Son Heung-min

Hai pha cứu thua không tưởng của thủ thành Raul Rangel ở những phút cuối khiến Hàn Quốc ôm hận trước Mexico, đẩy đội bóng của Son Heung min vào thế khó tại World Cup 2026.

Son Heung Min tiếc nuối trước cơ hội bị bỏ lỡ của đồng đội.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong chiến thắng 1-0 của Mexico trước Hàn Quốc sáng 19/6 không phải bàn thắng quyết định, mà là hình ảnh Son Heung-min đứng chết lặng bên ngoài sân.

Khi trận đấu bước vào những phút cuối cùng, Hàn Quốc dồn đội hình lên tìm bàn gỡ. Cơ hội rõ ràng nhất đến trong một tình huống lộn xộn trước khung thành Mexico. Bóng được đưa đến vị trí thuận lợi ngay sát vạch vôi và tưởng như bàn thắng đã ở rất gần.

Thế nhưng, Raul Rangel từ chối tất cả. Thủ môn của Mexico liên tiếp thực hiện hai pha cứu thua xuất thần chỉ trong vài giây.

Ở tình huống đầu tiên, anh phản xạ ở cự ly cực gần để ngăn cú dứt điểm của cầu thủ Hàn Quốc. Ngay sau đó, khi bóng bật ra và tiếp tục hướng về khung thành, Rangel vẫn kịp tung người cứu thua lần thứ hai trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Máy quay truyền hình lập tức hướng về Son Heung min. Tiền đạo số một của Hàn Quốc ôm đầu, ánh mắt thất thần như không thể tin nổi những gì vừa diễn ra. Đó cũng là cảm xúc chung của các đồng đội anh sau khi cơ hội cuối cùng trôi qua một cách khó tin.

Hàn Quốc không chơi lép vế trước Mexico. Đại diện châu Á tạo ra sức ép đáng kể ở giai đoạn cuối trận và khiến hàng thủ đối phương nhiều phen chao đảo. Tuy nhiên, khác biệt nằm ở vị trí thủ môn. Trong thời khắc quyết định, Rangel trở thành bức tường không thể xuyên phá.

Chiến thắng tối thiểu giúp Mexico xây chắc ngôi đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận và giành quyền vào vòng knock-out. Trong khi đó, thất bại khiến Hàn Quốc bỏ lỡ cơ hội sớm giành vé đi tiếp.

Sau hai lượt đấu, đội bóng của Son Heung min có 3 điểm và sẽ bước vào trận cuối gặp Nam Phi với áp lực lớn hơn đáng kể. Hàn Quốc vẫn nắm quyền tự quyết, nhưng họ không còn nhiều khoảng trống cho sai lầm. Chỉ một khoảnh khắc xuất thần của Rangel đã khiến cục diện bảng đấu thay đổi theo hướng bất lợi cho đại diện châu Á.

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