Son Heung-min lại thành tâm điểm tranh cãi ở tuyển Hàn Quốc

Màn trình diễn không tệ của Son Heung-min trước Mexico không ngăn được làn sóng tranh cãi sau quyết định thay người sớm của HLV Hong Myung-bo tại World Cup 2026.

Son chơi tốt hơn trận mở màn, nhưng vẫn chưa để lại dấu ấn đáng kể cho Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Sáng 19/6, thất bại 0-1 trước Mexico ở lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2026 khiến tuyển Hàn Quốc đối mặt nhiều chỉ trích. Tuy nhiên, tâm điểm sau trận không nằm ở kết quả mà là việc HLV Hong Myung-bo rút Son Heung-min khỏi sân khi trận đấu vẫn còn hơn nửa giờ thi đấu.

Theo thống kê được người hâm mộ Hàn Quốc chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn, đội trưởng tuyển Hàn Quốc đạt tỷ lệ thắng tranh chấp tay đôi 100% (5/5), rê bóng thành công 100% (3/3), thực hiện một đường chuyền tạo cơ hội và có 4 lần thu hồi bóng. Son được chấm 7 điểm, thuộc nhóm cầu thủ chơi hiệu quả nhất đội.

Điều này khiến nhiều CĐV đặt câu hỏi về quyết định thay người của Hong Myung-bo. Trên các diễn đàn bóng đá lớn tại Hàn Quốc, không ít ý kiến cho rằng Son không có nhiều cơ hội thể hiện do hệ thống chiến thuật vận hành thiếu hiệu quả, thay vì phong độ cá nhân đi xuống.

"Nếu muốn thay đổi, đáng ra nên kéo Son ra cánh thay vì đưa anh ấy ra nghỉ hoàn toàn", một bình luận nhận được hàng trăm lượt đồng tình. Nhiều CĐV cho rằng sự hiện diện của Son vẫn đủ tạo áp lực khiến hàng thủ Mexico không dám dâng quá cao.

Son Heung-min rời sân ở phút 57. Ảnh: Reuters.

Tranh cãi càng lớn hơn khi Hàn Quốc gần như mất hoàn toàn khả năng phản công sau khi Son rời sân. Một số ý kiến nhận định Mexico chơi tự tin hơn, đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép ngay sau thời điểm ngôi sao số một của Hàn Quốc bị thay ra.

Bên cạnh đó, việc Son tiếp tục bị xếp đá trung phong cũng gây tranh luận. Không ít người hâm mộ cho rằng cầu thủ 34 tuổi vẫn phát huy tốt nhất khi hoạt động ở hành lang thay vì phải chơi quay lưng với khung thành đối phương.

Dù vậy, cũng có quan điểm cho rằng Hong Myung-bo đã lên kế hoạch thay người từ trước nhằm đảm bảo thể lực cho Son trong hành trình dài tại World Cup. Tuy nhiên, sau thất bại trước Mexico, quyết định này rõ ràng đang khiến nhà cầm quân Hàn Quốc phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ người hâm mộ.

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