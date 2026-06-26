Brazil đòi 'cấm cửa' trọng tài sau sự cố Vinicius

Liên đoàn Bóng đá Brazil vừa gửi đơn khiếu nại lên FIFA phản đối việc tước bàn thắng của Vinicius Junior, đồng thời yêu cầu loại trọng tài Ramos khỏi các trận đấu của "Selecao".

Vinicius Junior bị từ chối một bàn thắng ở trận đấu với Scotland.

Sự cố xảy ra ở phút 22 trong trận thắng Scotland 3-0 của Brazil tại bảng C hôm 25/6 khi Vinicius cướp bóng từ hậu vệ Jack Hendry và dứt điểm tung lưới đại diện châu Âu, suýt chút nữa hoàn tất cú hat-trick ngay trong hiệp một.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính Ramos hủy bàn thắng vì cho rằng ngôi sao của Real Madrid phạm lỗi trong pha tranh chấp. Quyết định này khiến ngôi sao mang áo số 7 phẫn nộ và trực tiếp phản ứng gay gắt với vị vua áo đen ngay trên sân.

Trong tài liệu chính thức gửi tới Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, chủ tịch CBF Samir Haoud lập luận rằng công nghệ VAR chỉ được phép can thiệp trong trường hợp xảy ra sai sót rõ ràng và hiển nhiên. CBF cho rằng pha tranh chấp của Vinicius là hợp lệ và việc hủy bàn thắng làm ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của cầu thủ.

Thêm vào đó, CBF cũng gửi yêu cầu quyết liệt tới FIFA về việc không bổ nhiệm trọng tài Ramos điều hành các trận đấu của Brazil tại World Cup 2026. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm bảo vệ dàn sao và tạo sức ép lên công tác trọng tài trước cuộc đối đầu với Nhật Bản tại vòng 32 đội vào ngày 30/6.

Highlights Brazil 3-0 Scotland Sáng 25/6, Brazil đánh bại Scotland 3-0 để giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026 với vị trí nhất bảng C.