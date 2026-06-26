Brazil đòi 'cấm cửa' trọng tài sau sự cố Vinicius

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Vinicius Junior bị từ chối một bàn thắng ở trận đấu với Scotland.
Sự cố xảy ra ở phút 22 trong trận thắng Scotland 3-0 của Brazil tại bảng C hôm 25/6 khi Vinicius cướp bóng từ hậu vệ Jack Hendry và dứt điểm tung lưới đại diện châu Âu, suýt chút nữa hoàn tất cú hat-trick ngay trong hiệp một.
Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính Ramos hủy bàn thắng vì cho rằng ngôi sao của Real Madrid phạm lỗi trong pha tranh chấp. Quyết định này khiến ngôi sao mang áo số 7 phẫn nộ và trực tiếp phản ứng gay gắt với vị vua áo đen ngay trên sân.
Thêm vào đó, CBF cũng gửi yêu cầu quyết liệt tới FIFA về việc không bổ nhiệm trọng tài Ramos điều hành các trận đấu của Brazil tại World Cup 2026. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm bảo vệ dàn sao và tạo sức ép lên công tác trọng tài trước cuộc đối đầu với Nhật Bản tại vòng 32 đội vào ngày 30/6.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.