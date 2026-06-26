Ancelotti tự làm khó Brazil vì Neymar và Endrick

Chiến thắng 3-0 trước Scotland giúp Brazil chắc ngôi đầu bảng, nhưng vài phút xuất hiện của Neymar và Endrick lại mở ra bài toán khó cho HLV Carlo Ancelotti trước vòng knock-out.

Neymar trở lại thi đấu và khiến cuộc cạnh tranh trên hàng công Brazil thêm đáng chú ý.

Brazil khép lại vòng bảng bằng chiến thắng 3-0 trước Scotland hôm 25/6. Về lý thuyết, đó là một ngày làm việc gần như hoàn hảo với thầy trò Carlo Ancelotti: 3 điểm trọn vẹn, ngôi đầu được đảm bảo, không có thêm chấn thương nghiêm trọng và nhiều trụ cột được giữ sức.

Tuy nhiên, với Brazil, một chiến thắng đôi khi không chỉ đơn giản là chiến thắng. Đội bóng này luôn sống trong sự kỳ vọng khổng lồ, nơi từng quyết định nhân sự của HLV đều có thể trở thành đề tài tranh luận. Sau trận gặp Scotland, Ancelotti có lẽ hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Ông tung Neymar và Endrick vào sân khi thế trận đã an bài. Đó là lựa chọn hợp lý về mặt quản trị đội hình: trao nhịp thi đấu cho những cầu thủ ít được sử dụng, giúp họ cảm nhận không khí giải đấu và duy trì sự kết nối với toàn đội. Nhưng chính quyết định tưởng chừng an toàn ấy lại có thể khiến Ancelotti rơi vào thế khó ngay ở trận tới.

Neymar và Endrick cùng làm nóng cuộc tranh luận

Trước trận gặp Scotland, hai câu chuyện lớn nhất quanh Brazil là Neymar có còn đủ sức đóng vai trò quan trọng hay không, và vì sao Endrick vẫn chưa được trao cơ hội đá chính. Một người là biểu tượng của thế hệ cũ, một người là niềm hy vọng mới. Cả hai đều không nằm trong kế hoạch ưu tiên của Ancelotti, nhưng lại có sức nặng rất lớn trong dư luận Brazil.

Với Endrick, áp lực đến từ sự háo hức của người hâm mộ. Tiền đạo trẻ này được xem là mẫu cầu thủ có thể mang đến sự bùng nổ cho một Brazil bị đánh giá là thực dụng hơn thường lệ. Trong mắt nhiều CĐV, đội bóng của Ancelotti có sự hiệu quả, nhưng chưa thật sự tạo ra cảm giác phấn khích quen thuộc của bóng đá Brazil.

Ancelotti đối mặt bài toán nhân sự không dễ giải trước vòng knock-out World Cup.

Chính vì vậy, Endrick trở thành cái tên được nhắc đến liên tục. Những màn trình diễn nổi bật trước giải càng khiến làn sóng đòi trao cơ hội cho anh mạnh hơn. Ancelotti nhiều lần tỏ ra lạnh nhạt với ý tưởng để cầu thủ trẻ này đá chính. Thậm chí, có cảm giác ông chỉ đưa Endrick vào danh sách dự giải sau khi tiền đạo này buộc ban huấn luyện phải chú ý bằng phong độ ấn tượng.

Câu chuyện của Neymar lại khác. Ancelotti không thiếu lý do để thận trọng với anh. Neymar đã qua giai đoạn hay nhất sự nghiệp, thể trạng không còn đảm bảo và nỗi lo chấn thương luôn hiện hữu. Việc anh vắng mặt hai trận đầu của Brazil càng cho thấy sự dè dặt của Ancelotti là có cơ sở.

Dù vậy, Neymar vẫn có mặt trong danh sách 26 cầu thủ. Vai trò của anh không chỉ nằm ở chuyên môn, mà còn ở ảnh hưởng trong phòng thay đồ. Với một đội tuyển bước vào World Cup dưới áp lực lớn, sự hiện diện của Neymar vẫn có giá trị nhất định. Anh giống một phương án đặc biệt, chỉ được sử dụng khi Brazil cần kinh nghiệm, bản lĩnh và khoảnh khắc khác biệt.

Bài toán khó cho Ancelotti trước vòng knock-out

Vấn đề nằm ở chỗ cả Neymar lẫn Endrick đều chơi ổn khi được trao cơ hội trước Scotland. Họ không tạo ra màn trình diễn đủ lớn để buộc Ancelotti phải thay đổi đội hình chính ngay lập tức, nhưng cũng không mờ nhạt đến mức cuộc tranh luận có thể khép lại.

Endrick đem đến năng lượng, tốc độ và cảm giác khó đoán. Neymar, trong những pha xử lý ít ỏi, vẫn cho thấy phẩm chất của một cầu thủ từng là trung tâm của Brazil suốt nhiều năm. Chừng đó là đủ để người hâm mộ tiếp tục đặt câu hỏi: nếu họ có thể tạo khác biệt trong ít phút, tại sao không được dùng nhiều hơn?

Đây chính là điều Ancelotti có thể không mong muốn. Brazil đang đi đúng hướng theo cách của ông: chắc chắn, hiệu quả, thực dụng và biết cách ghi bàn từ những tình huống đoạt lại bóng. Đó không hẳn là “jogo bonito” trong trí nhớ của nhiều thế hệ CĐV, nhưng là công thức có thể giúp Brazil tiến xa ở một giải đấu lớn.

Ancelotti hiểu rõ World Cup không phải nơi dành cho những quyết định chiều lòng số đông.

Ancelotti hiểu rõ World Cup không phải nơi dành cho những quyết định chiều lòng số đông. Ở giai đoạn knock-out, một sai lầm nhỏ có thể khiến cả chiến dịch sụp đổ. HLV người Italy nổi tiếng với sự điềm tĩnh, khả năng quản trị ngôi sao và bản lĩnh trước áp lực. Nếu có ai đủ kinh nghiệm để phớt lờ tiếng ồn bên ngoài, đó là Ancelotti.

Nhưng tiếng ồn ấy giờ đã lớn hơn. Neymar và Endrick không còn chỉ là hai phương án dự bị trên ghế. Họ đã có vài phút để nhắc mọi người rằng mình vẫn có thể đóng góp. Với một đội tuyển Brazil luôn bị soi xét từng chi tiết, điều đó đủ để biến lựa chọn nhân sự ở trận tiếp theo thành chủ đề nóng.

Ancelotti không sai khi trao cơ hội cho Neymar và Endrick. Nhưng trong bóng đá Brazil, đôi khi một quyết định đúng vẫn có thể tạo ra vấn đề. Sau chiến thắng trước Scotland, bài toán của ông không chỉ là chọn đội hình mạnh nhất, mà còn là kiểm soát kỳ vọng xung quanh hai cái tên có sức hút đặc biệt nhất trong đội.