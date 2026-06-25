Neymar nói gì trong ngày tái xuất tuyển Brazil?

Neymar bày tỏ sự hạnh phúc và lòng biết ơn sau khi chính thức trở lại màu áo đội tuyển Brazil ở trận thắng Scotland 3-0 tại bảng C World Cup 2026.

Neymar hạnh phúc trong ngày tái xuất tuyển Brazil.

Sau khi chính thức tái xuất trong trận thắng 3-0 Scotland sáng 25/6, Neymar có những chia sẻ đầy xúc động về hành trình trở lại màu áo "Selecao". Phát biểu với truyền thông, anh nói: "Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời! Thật sự là một trải nghiệm kinh ngạc, một trăm phần trăm! Xin cảm ơn mọi người. Tim tôi đập thình thịch, tôi đã rất hồi hộp... nhưng cũng rất vui và tự hào vì mọi việc diễn ra tốt đẹp".

Sau khi bình phục chấn thương bắp chân phải, Neymar bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị và được Carlo Ancelotti tung vào sân ở phút 75. Đây là lần đầu tiên anh khoác áo "Selecao" kể từ sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng vào tháng 10/2023.

Trong hơn 15 phút có mặt trên sân, dù chưa tạo ra những pha bóng đột biến dẫn đến bàn thắng, ngôi sao mang áo số 10 vẫn hoạt động tích cực, kết nối tốt với hàng công và trực tiếp đảm nhiệm các tình huống cố định của đội nhà.

Sau trận thắng Scotland, Brazil khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu bảng C. Tại vòng 32 đội, đối thủ của thầy trò Ancelotti sẽ là đội nhì bảng F, Hà Lan, Nhật Bản hoặc Thụy Điển.

Với sự hiện diện của một Neymar hoàn toàn bình phục chấn thương, Brazil đang thể hiện sự tự tin cao độ trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới lần thứ sáu.

Sức hấp dẫn mang tên Neymar Neymar vẫn là tâm điểm chú ý khi được các cầu thủ Panama vây quanh chụp hình, giao lưu sau trận giao hữu trước thềm World Cup 2026 sáng 1/6.