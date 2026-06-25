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Thể thao World Cup 2026

Khoảnh khắc chứng tỏ Neymar vẫn đáng sợ

  • Thứ năm, 25/6/2026 07:45 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dù không đạt phong độ cao nhất, Neymar vẫn khiến cầu thủ Scotland phải dè chừng trong trận đấu ở lượt cuối bảng C World Cup 2026 sáng 25/6.

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Khoảnh khắc 3 cầu thủ Scotland áp sát và đoạt bóng của Neymar.

Được tung vào sân từ ghế dự bị, Neymar chỉ thi đấu 14 phút trước Scotland nhưng lập tức trở thành tâm điểm trong những pha lên bóng của Brazil. Một khoảnh khắc gây chú ý của Neymar trên sân là khi bị tới 3 cầu thủ Scotland lao vào áp sát dù chỉ mới chạm bóng không lâu. Tình huống đó cho thấy sự dè chừng rất lớn mà đại diện châu Âu dành cho tiền đạo của Santos, bất chấp việc anh không đạt phong độ cao nhất.

Sự cảnh giác của Scotland là có cơ sở. Trong thời gian ngắn ngủi trên sân, Neymar vẫn để lại dấu ấn đậm nét về chuyên môn. Anh tung ra 1 cú sút trúng đích, có tới 3 đường chuyền quyết định, chạm bóng 24 lần và đạt tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 92%. Những con số này phản ánh rõ khả năng tạo ảnh hưởng của Neymar.

Không còn bùng nổ liên tục như giai đoạn đỉnh cao, nhưng Neymar vẫn sở hữu những phẩm chất khiến mọi hàng thủ phải dè chừng: nhãn quan chiến thuật, kỹ thuật xử lý trong phạm vi hẹp và khả năng tung ra những đường chuyền có thể xé toang hệ thống phòng ngự đối phương.

Với Scotland, việc phải huy động nhiều cầu thủ vây ráp Neymar ngay khi anh vừa vào sân là minh chứng rõ nhất cho tầm ảnh hưởng đó.

Trên hành trình sắp tới của Brazil tại World Cup 2026, Neymar có thể không cần thi đấu quá nhiều. Nhưng chỉ cần xuất hiện, anh vẫn đủ khiến đối thủ phải thay đổi cách phòng ngự.

Brazil nâng tỷ số lên 2-0 Vinicius hoàn tất cú đúp, giúp Brazil nhân đôi cách biệt trước Scotland ở lượt đấu cuối bảng C World Cup 2026 sáng 25/6.

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Duy Luân

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