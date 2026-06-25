Ngày Neymar sánh vai Pele

Sau gần ba năm vắng bóng vì chấn thương, Neymar trở lại khoác áo tuyển Brazil tại World Cup 2026 và ngay lập tức chạm đến cột mốc lịch sử từng thuộc về Pele.

Neymar trở lại đội tuyển Brazil ở World Cup. Ảnh: Reuters.

Neymar đánh dấu màn tái xuất trong màu áo tuyển Brazil khi được HLV Carlo Ancelotti tung vào sân ở phút 76 trận gặp Scotland thuộc lượt cuối bảng C World Cup 2026. Tiền đạo sinh năm 1992 vào thay Matheus Cunha giữa bối cảnh Brazil đang kiểm soát thế trận và hướng tới chiến thắng.

Dù chỉ góp mặt hơn 10 phút cuối trận, Neymar vẫn ghi dấu ấn đặc biệt. Đây là lần thứ 14 anh ra sân tại các kỳ World Cup, qua đó cân bằng thành tích của huyền thoại Pele dưới màu áo đội tuyển Brazil.

Với cột mốc này, Neymar lọt vào nhóm những cầu thủ khoác áo "Selecao" nhiều nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đứng đầu danh sách vẫn là Cafu với 20 trận, tiếp theo là Ronaldo Nazario với 19 trận. Dunga và Claudio Taffarel cùng có 18 lần ra sân, trong khi Lucio và Roberto Carlos sở hữu 17 trận.

Neymar lập tức tạo cột mốc đáng nhớ tiếp theo trong sự nghiệp. Ảnh: Reuters.

Sự trở lại của Neymar càng trở nên ý nghĩa khi anh vừa khép lại quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương. Trước cuộc đối đầu Scotland, lần gần nhất tiền đạo này thi đấu cho tuyển Brazil là trận gặp Uruguay tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ ngày 17/10/2023.

Trong trận đấu đó, Neymar bị đứt dây chằng chéo trước và tổn thương sụn chêm đầu gối trái. Chấn thương nghiêm trọng khiến anh nghỉ thi đấu hơn một năm trước khi tiếp tục gặp thêm những vấn đề thể lực khác. Tổng cộng, Neymar phải chờ 981 ngày mới có thể trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia.

Kể từ khi ra mắt tuyển Brazil vào tháng 10/2010, chưa bao giờ Neymar trải qua quãng thời gian dài vắng mặt như vậy. Tuy nhiên, tiền đạo 34 tuổi vẫn là chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử "Selecao" theo thống kê của FIFA với 79 pha lập công sau 128 lần ra sân.

World Cup 2026 cũng là kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp của Neymar sau các giải đấu năm 2014, 2018 và 2022. Việc Neymar kịp trở lại ở giai đoạn quan trọng của giải đấu mang đến thêm lựa chọn chất lượng cho HLV Ancelotti trên hành trình tìm kiếm danh hiệu World Cup thứ 6 trong lịch sử.

Brazil nâng tỷ số lên 2-0 Vinicius hoàn tất cú đúp, giúp Brazil nhân đôi cách biệt trước Scotland ở lượt đấu cuối bảng C World Cup 2026 sáng 25/6.