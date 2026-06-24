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Thể thao World Cup 2026

Neymar gửi lời chào tới World Cup 2026

  • Thứ tư, 24/6/2026 10:32 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Neymar trở lại trong trạng thái sung sức và sẵn sàng ra sân khi Brazil chạm trán Scotland thuộc bảng C World Cup 2026 vào ngày 25/6.

Sau thời gian dài vắng mặt vì vấn đề thể trạng, ngôi sao người Brazil được xác nhận hoàn toàn bình phục và đạt thể trạng tốt nhất trong các buổi tập gần đây. Theo ban huấn luyện, Neymar không chỉ đáp ứng yêu cầu về thể lực mà còn cho thấy tinh thần thi đấu tích cực, hòa nhập nhanh với toàn đội.

Thông tin được xác nhận bởi HLV Carlo Ancelotti. Ông khẳng định tiền đạo 32 tuổi đã sẵn sàng trở lại thi đấu đỉnh cao. "Cậu ấy cảm thấy ổn, có thể thi đấu. Tôi rất hài lòng với Neymar và thái độ của cậu ấy trong từng buổi tập", Ancelotti cho biết.

Sự trở lại của Neymar mang ý nghĩa đặc biệt với tuyển Brazil trong bối cảnh họ đang hướng tới mục tiêu chinh phục World Cup 2026. Kinh nghiệm, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến của anh được kỳ vọng giúp hàng công Brazil trở nên linh hoạt và sắc bén hơn trong giai đoạn knock-out.

Trong các buổi tập gần đây, Neymar cho thấy sự tự tin rõ rệt, tham gia đầy đủ các giáo án chiến thuật và thể hiện khả năng xử lý bóng quen thuộc. Ban huấn luyện đánh giá anh đạt "trạng thái thi đấu" và có thể được sử dụng ngay từ đầu hoặc vào sân tùy diễn biến trận đấu.

Người hâm mộ Brazil đang chờ đợi màn tái xuất của biểu tượng số 10 khi anh được xem là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá xứ samba trong nhiều năm qua. Trận đấu với Scotland vì thế được xem như cột mốc quan trọng với cá nhân Neymar.

Hiện Brazil tạm đứng đầu bảng C với 4 điểm sau 2 lượt trận.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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    5 phút trước 11:23 24/6/2026

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