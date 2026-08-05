Hoàng tử Ali bin Al Hussein vừa công khai cáo buộc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang sử dụng các khoản tiền thưởng chưa chi trả của đội tuyển Jordan như một công cụ tống tiền.
Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino dính cáo buộc tống tiền.
Cựu Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Hoàng tử Ali bin Al Hussein, đã đưa ra những cáo buộc chấn động nhắm vào Chủ tịch Gianni Infantino, mô tả việc FIFA giữ lại tiền thưởng của đội tuyển Jordan là một hành vi tống tiền.
Theo ông Ali, Liên đoàn Bóng đá Jordan hiện vẫn chưa nhận được khoản tiền thưởng xứng đáng sau khi lọt vào trận chung kết FIFA Arab Cup, bất chấp các quy định tài chính của tổ chức. Hoàng tử Ali tiết lộ rằng trong các cuộc tiếp xúc nội bộ, ông được thông báo rằng việc ký xác nhận ủng hộ cá nhân Chủ tịch Infantino sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Liên đoàn tháo gỡ các khó khăn tài chính.
Ông khẳng định hành động này vi phạm nghiêm trọng các giá trị đạo đức nghề nghiệp và tuyên bố Jordan sẽ không thỏa hiệp, bất chấp các hình thức ép buộc từ ban lãnh đạo FIFA.
Số tiền thưởng đang bị tranh chấp ước tính khoảng 4,2 triệu USD. Ông Ali nhấn mạnh sự mâu thuẫn khi FIFA liên tục công bố các khoản dự trữ lên tới hàng tỷ USD, tuy nhiên lại trì hoãn thanh toán các khoản hợp pháp cho quốc gia thành viên.
Sự việc diễn ra trong bối cảnh các kế hoạch tài chính gần đây của ông Infantino, bao gồm dự án bán cổ phần lợi nhuận World Cup tương lai, đổ vỡ do vấp phải sự phản đối gay gắt. Nhiều liên đoàn thành viên bày tỏ sự bất bình, tạo nên một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ nhắm vào sự minh bạch trong quản lý của FIFA.
Trong Hy vọng, người đứng đầu Vatican chia sẻ tình yêu với môn thể thao vua và lý do ông xem đó là một hình mẫu sống. Đó là nơi con người không thi đấu đơn độc, mà học cách cống hiến, hy sinh, hợp tác và kết nối thực sự - điều ngày càng hiếm trong một xã hội đầy ảo hóa và cô lập như hiện nay.
Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.
Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.