Chủ tịch FIFA bị cáo buộc tống tiền

Hoàng tử Ali bin Al Hussein vừa công khai cáo buộc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang sử dụng các khoản tiền thưởng chưa chi trả của đội tuyển Jordan như một công cụ tống tiền.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino dính cáo buộc tống tiền.

Cựu Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Hoàng tử Ali bin Al Hussein, đã đưa ra những cáo buộc chấn động nhắm vào Chủ tịch Gianni Infantino, mô tả việc FIFA giữ lại tiền thưởng của đội tuyển Jordan là một hành vi tống tiền.

Theo ông Ali, Liên đoàn Bóng đá Jordan hiện vẫn chưa nhận được khoản tiền thưởng xứng đáng sau khi lọt vào trận chung kết FIFA Arab Cup, bất chấp các quy định tài chính của tổ chức. Hoàng tử Ali tiết lộ rằng trong các cuộc tiếp xúc nội bộ, ông được thông báo rằng việc ký xác nhận ủng hộ cá nhân Chủ tịch Infantino sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Liên đoàn tháo gỡ các khó khăn tài chính.

Ông khẳng định hành động này vi phạm nghiêm trọng các giá trị đạo đức nghề nghiệp và tuyên bố Jordan sẽ không thỏa hiệp, bất chấp các hình thức ép buộc từ ban lãnh đạo FIFA.

Số tiền thưởng đang bị tranh chấp ước tính khoảng 4,2 triệu USD . Ông Ali nhấn mạnh sự mâu thuẫn khi FIFA liên tục công bố các khoản dự trữ lên tới hàng tỷ USD, tuy nhiên lại trì hoãn thanh toán các khoản hợp pháp cho quốc gia thành viên.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh các kế hoạch tài chính gần đây của ông Infantino, bao gồm dự án bán cổ phần lợi nhuận World Cup tương lai, đổ vỡ do vấp phải sự phản đối gay gắt. Nhiều liên đoàn thành viên bày tỏ sự bất bình, tạo nên một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ nhắm vào sự minh bạch trong quản lý của FIFA.

Tổng thống Trump chiếm sóng lễ trao cúp World Cup Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/7 đã tạo ấn tượng khi cố nán lại trên sân khấu sau khi trao chiếc cúp vô địch World Cup thứ hai cho tuyển Tây Ban Nha. Nhà lãnh đạo Mỹ đứng sát bên các cầu thủ đúng lúc họ giơ cao chiếc cúp trong cơn mưa pháo kim tuyến màu vàng rực rỡ. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino liền kéo ông Trump đứng lùi xa khỏi đội bóng đang ăn mừng, khiến cả hai người rơi đúng vào vị trí pháo hoa xả xuống.