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Thể thao

Vinicius tiết lộ lời Mourinho căn dặn

  • Thứ tư, 5/8/2026 07:11 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vinicius Junior phá vỡ im lặng trước tin đồn chuyển nhượng, đồng thời hé lộ cuộc trò chuyện đầu tiên với Jose Mourinho tại Real Madrid.

Vinicius phá vỡ im lặng giữa tin đồn đến Arsenal.

Tiền đạo 26 tuổi vừa trở lại tập luyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng tuyển Brazil tại World Cup 2026. Anh dự kiến sẽ có cuộc gặp quan trọng với ban lãnh đạo Real Madrid trong thời gian tới để thảo luận về tương lai.

Dù chưa đề cập trực tiếp đến những tin đồn chuyển nhượng, Vinicius cho thấy tâm trạng khá tích cực trong ngày đầu trở lại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. "Tôi đang rất ổn, làm quen với HLV mới, các đồng đội mới và tập luyện cường độ cao", tuyển thủ Brazil chia sẻ.

Vinicius cũng tiết lộ cuộc trò chuyện đầu tiên với HLV Jose Mourinho: "Ông ấy muốn tôi tiếp tục là chính mình, luôn vui vẻ, tích cực và chơi thứ bóng đá theo phong cách vốn có. Mục tiêu của toàn đội lúc này là đạt thể trạng tốt nhất để hạn chế chấn thương và duy trì lực lượng suốt mùa giải".

Hiện tương lai của Vinicius chưa được đảm bảo. Theo nhiều nguồn tin, nếu các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng cùng Real Madrid không đạt kết quả, Arsenal sẽ lập tức gửi lời đề nghị chính thức nhằm chiêu mộ cầu thủ này trước khi kỳ chuyển nhượng hè khép lại.

HLV Mikel Arteta không giấu tham vọng tiếp tục nâng cấp đội hình sau chức vô địch Premier League. Những phát biểu từ Arteta làm dấy lên đồn đoán rằng Vinicius có thể trở thành mục tiêu hàng đầu của "Pháo thủ". Thương vụ được dự báo sẽ làm rung chuyển bóng đá châu Âu nếu trở thành hiện thực.

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Minh Nghi

Vinicius Mourinho Vinicius

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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