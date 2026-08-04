Arsenal chấp nhận mạo hiểm vì Vinicius

Vinicius Junior không phải mẫu cầu thủ điển hình trong hệ thống của Mikel Arteta, nhưng chính sự khác biệt ấy có thể giúp Arsenal tiến thêm một bước.

Thông tin Arsenal đàm phán các điều khoản cá nhân với Vinicius Junior gây bất ngờ. Đội bóng của Mikel Arteta được xây dựng dựa trên kỷ luật vị trí, khả năng pressing và sự tuân thủ chiến thuật, trong khi tiền đạo Brazil quen chơi tự do, thiên về ứng biến và không nổi bật ở khâu hỗ trợ phòng ngự.

Vinicius dường như không phù hợp với Arsenal. Tuy nhiên, đây cũng có thể là lý do khiến đội bóng thành London muốn có anh.

Arsenal cần thêm sự đột biến

Hệ thống của Arteta ngày càng hoàn thiện. Arsenal kiểm soát không gian tốt, pressing đồng bộ và có nhiều phương án từ các tình huống cố định. Dù vậy, sự chặt chẽ đôi lúc khiến lối chơi của họ trở nên dễ đoán.

Khi đối thủ lùi sâu và bịt kín khoảng trống, Arsenal thường thiếu một cầu thủ có thể tự mình thay đổi cục diện. Vinicius sở hữu phẩm chất ấy. Ở trạng thái tốt nhất dưới thời Carlo Ancelotti, anh có thể tạo ra cơ hội chỉ bằng một pha tăng tốc hoặc xử lý cá nhân. Tốc độ, khả năng rê bóng và những pha xâm nhập từ cánh trái giúp tiền đạo Brazil luôn duy trì sức ép lên hàng thủ đối phương.

Arsenal cũng cần bổ sung nhân sự ở hành lang trái. Leandro Trossard đã chuyển sang Besiktas, Gabriel Martinelli không còn giữ được vị trí ổn định, còn Eberechi Eze thường có xu hướng bó vào trung lộ thay vì duy trì chiều rộng theo yêu cầu của Arteta.

Vinicius có thể lấp khoảng trống ấy bằng chất lượng ở đẳng cấp cao hơn. Arsenal có nhiều cầu thủ giỏi thực hiện kế hoạch, nhưng chưa sở hữu nhiều cá nhân đủ khả năng phá vỡ kế hoạch của đối phương bằng một khoảnh khắc ngẫu hứng.

Mức lương cao cùng thói quen chơi tự do biến Vinicius thành một canh bạc lớn với đội chủ sân Emirates.

Man City từng đứng trước câu hỏi tương tự khi chiêu mộ Erling Haaland. Tiền đạo Na Uy không phải mẫu cầu thủ quen thuộc trong hệ thống của Pep Guardiola, nhưng sự xuất hiện của anh giúp đội bóng trở nên trực diện và khó lường hơn. Ngay mùa đầu tiên có Haaland, Man City giành cú ăn ba.

Một cầu thủ không hoàn toàn vừa vặn đôi khi lại mang đến phương án mới cho cả tập thể. Vinicius có thể giúp Arsenal bớt phụ thuộc vào những pha phối hợp được sắp đặt và tạo thêm mối đe dọa trong các trận đấu bế tắc.

Rủi ro không nhỏ

Dù vậy, thương vụ này đi kèm nhiều dấu hỏi.

Arteta yêu cầu các cầu thủ tấn công giữ vị trí, pressing theo tín hiệu và hỗ trợ hậu vệ biên. Vinicius chưa bao giờ được đánh giá cao về tính kỷ luật khi không có bóng. Sau nhiều năm được trao quyền tự do tại Real Madrid, khả năng anh thích nghi với hệ thống tấn công nhiều quy tắc của Arsenal vẫn là điều chưa chắc chắn.

Vinicius cũng đang đứng trước tương lai bất định tại Bernabeu. Anh chỉ còn một năm hợp đồng, buộc Real Madrid phải lựa chọn giữa việc gia hạn hoặc bán ngay trong hè này để tránh nguy cơ mất trắng. Đội bóng Tây Ban Nha cũng có lý do để cân nhắc chia tay anh khi đội hình đang mất cân bằng vì có quá nhiều cầu thủ thích hoạt động bên cánh trái.

Mikel Arteta đứng trước bài toán dung hòa sự tự do của Vinicius với hệ thống giàu kỷ luật tại Arsenal.

Kylian Mbappe, Vinicius và Rodrygo đều phát huy tốt nhất khi xuất phát từ khu vực này. Real Madrid còn chuẩn bị bổ sung Yan Diomande, một cầu thủ khác thường xuyên thi đấu bên trái. Trong quá trình tái thiết dưới thời Jose Mourinho, việc bán Vinicius có thể giúp Real cân bằng đội hình và giải phóng khoản lương cơ bản khoảng 420.000 bảng mỗi tuần.

Mức đãi ngộ ấy cũng là rào cản lớn với Arsenal. Vinicius không chỉ đòi hỏi khoản phí chuyển nhượng cao, mà còn có thể tác động đến cấu trúc lương tại Emirates. Khi một tân binh nhận thu nhập vượt xa phần còn lại, những cuộc đàm phán gia hạn sau đó của CLB sẽ trở nên phức tạp hơn.

Arteta vì thế phải cân nhắc cả giá trị chuyên môn lẫn ảnh hưởng của Vinicius trong phòng thay đồ. Arsenal đã có một tập thể ổn định, kỷ luật và đủ sức cạnh tranh. Điều họ cần lúc này có thể không phải một mắt xích tiếp tục vận hành đúng khuôn mẫu, mà là một ngôi sao đủ khả năng đưa đội bóng vượt qua giới hạn.

Vinicius không phải lựa chọn an toàn. Anh có thể khiến hệ thống của Arteta mất cân bằng, nhưng cũng có thể bổ sung sự ngẫu hứng và khả năng định đoạt trận đấu mà Arsenal còn thiếu.

Sự kết hợp này có vẻ trái khoáy. Tuy nhiên, trong bóng đá, những mảnh ghép khác biệt đôi khi lại tạo ra thay đổi lớn nhất.