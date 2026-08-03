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Thể thao

Arsenal sắp kích hoạt bom tấn Guimaraes

  • Thứ hai, 3/8/2026 06:18 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Bruno Guimaraes được cho là chuẩn bị trực tiếp đề đạt nguyện vọng rời Newcastle để gia nhập Arsenal ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Guimaraes muốn đến Arsenal ngay kỳ chuyển nhượng hè 2026. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Anh, tiền vệ người Brazil sẽ hội quân cùng Newcastle tại La Manga (Tây Ban Nha) sau kỳ nghỉ hậu World Cup 2026 và có cuộc gặp với HLV mới Matthias Jaissle cùng giám đốc thể thao Ross Wilson.

Mục đích của cuộc gặp là thông báo mong muốn chia tay sân St James’ Park sau bốn năm gắn bó. Guimaraes được cho là đã xác định Arsenal là bến đỗ ưu tiên và muốn thi đấu dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta.

Arsenal đang chuẩn bị một đề nghị trị giá hơn 75 triệu bảng cho tiền vệ 28 tuổi. Dù Newcastle khẳng định chưa nhận được lời đề nghị chính thức nào, sự tự tin trong nội bộ đội chủ sân Emirates đang tăng lên khi xuất hiện thông tin Guimaraes đã đạt thỏa thuận cá nhân với Arsenal.

Guimaraes còn hợp đồng với Newcastle đến năm 2029, nhưng những biến động lớn tại CLB được xem là yếu tố khiến anh cân nhắc ra đi. Việc Eddie Howe rời ghế HLV trưởng cùng sự chia tay của Anthony Gordon và Sandro Tonali khiến đội trưởng người Brazil muốn tìm kiếm một dự án có tính cạnh tranh cao hơn.

Matthias Jaissle, người sắp chính thức thay thế Howe, được kỳ vọng thuyết phục Guimaraes ở lại. Tuy nhiên, nếu cầu thủ này kiên quyết nộp đơn yêu cầu chuyển nhượng, Newcastle có thể đối mặt với sức ép lớn trong quá trình đàm phán.

Song song với trường hợp của Guimaraes, Newcastle cũng đứng trước nguy cơ mất thêm Joelinton, trong khi thủ môn Nick Pope có thể đánh mất vị trí số một sau sự xuất hiện của Lukas Hornicek.

Nếu thương vụ hoàn tất, Guimaraes sẽ trở thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Arsenal và là sự bổ sung quan trọng cho tham vọng bảo vệ chức vô địch Premier League cũng như cạnh tranh Champions League mùa giải 2026/27.

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Đào Trần

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