Ba trận, ba bộ mặt của tuyển Việt Nam

Ba trận đầu ASEAN Cup 2026 cho thấy tuyển Việt Nam ngày càng linh hoạt trong cách tiếp cận, dù bài toán xuyên phá hàng thủ lùi sâu vẫn chưa được giải quyết trọn vẹn.

Tuyển Việt Nam mở màn ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 7-0 trước Timor Leste, hòa Singapore 0-0 tại Mỹ Đình rồi đánh bại Indonesia 3-0 ngay trên sân khách. Ba trận đấu mang đến ba thế trận và những yêu cầu hoàn toàn khác nhau.

Điểm tích cực không chỉ nằm ở 7 điểm, 10 bàn thắng hay thành tích chưa để thủng lưới. Quan trọng hơn, đội bóng của HLV Kim Sang-sik cho thấy khả năng điều chỉnh cách chơi theo từng đối thủ.

Trước một đội yếu, Việt Nam áp đặt thế trận và ghi bàn liên tục. Khi gặp Singapore phòng ngự số đông, đội kiên trì gây sức ép dù không thể tìm thấy bàn thắng. Đến chuyến làm khách tại Indonesia, nhà đương kim vô địch chuyển sang cách đá trực diện, giàu tốc độ và thực dụng hơn.

Một đội bóng muốn đi đến chức vô địch không thể chỉ dựa vào một công thức. Sau ba lượt trận, tuyển Việt Nam cho thấy họ đã có nhiều hơn một cách để giành kết quả.

Ba trận, ba thế trận khác nhau

Trước Timor Leste, tuyển Việt Nam kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Các học trò của HLV Kim Sang-sik pressing ngay bên phần sân đối phương, duy trì nhịp độ cao và liên tục đưa người vào vùng cấm.

Đình Bắc lập hat-trick, Hoàng Hên ghi hai bàn, còn Xuân Son cũng lên tiếng. Việc bàn thắng đến từ nhiều vị trí cho thấy hàng công Việt Nam không phụ thuộc vào một cá nhân. Khi đối thủ để lộ khoảng trống, đội tận dụng triệt để và không giảm sức ép dù đã tạo được cách biệt an toàn.

Trận gặp Singapore đặt ra thử thách trái ngược. Đội khách chủ động lùi sâu, giữ cự ly chặt và bịt kín khoảng trống trước vùng cấm. Tuyển Việt Nam cầm bóng nhiều, thực hiện 20 cú sút và hai lần đưa bóng chạm khung thành, nhưng chỉ có 2 pha dứt điểm trúng đích.

Tỷ số 0-0 phản ánh hạn chế trong khâu xử lý cuối cùng. Các cầu thủ đôi lúc chuyền bóng chậm, thiếu những pha phối hợp nhanh trong phạm vi hẹp và chưa tạo được đủ nhiều tình huống kéo giãn hàng thủ Singapore.

Dù vậy, tuyển Việt Nam không đánh mất sự bình tĩnh. Đội vẫn kiên trì luân chuyển bóng, nhanh chóng tổ chức lại đội hình sau mỗi lần mất quyền kiểm soát và không để đối thủ có nhiều cơ hội phản công.

Chiều sâu đội hình giúp HLV Kim Sang-sik linh hoạt thay đổi cách chơi và nhân sự theo từng đối thủ.

Đó là điểm tiến bộ đáng chú ý. Việt Nam chưa tìm ra lời giải trước khối phòng ngự thấp, nhưng cũng không vì nôn nóng mà tự đẩy mình vào một thế trận hỗn loạn.

Bài học từ trận hòa Singapore được HLV Kim Sang-sik vận dụng hiệu quả khi làm khách trước Indonesia. Ông không cố áp đặt thế trận kiểm soát như tại Mỹ Đình, mà lựa chọn đội hình giàu tốc độ và khả năng tranh chấp.

Xuân Son, Quang Hải, Hoàng Hên và Văn Hậu đều ngồi dự bị. Thay vào đó, tuyển Việt Nam ưu tiên những cầu thủ cơ động, có thể pressing và chuyển trạng thái nhanh.

Cách tiếp cận ấy lập tức phát huy hiệu quả. Văn Vĩ mở tỷ số ở phút 6 sau đường chọc khe của Hoàng Đức. Không lâu sau, Hai Long tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ Indonesia để nhân đôi cách biệt.

Sau khi dẫn hai bàn, Việt Nam không tiếp tục lao lên một cách thiếu kiểm soát. Đội chủ động giảm nhịp độ, giữ đội hình chặt chẽ và chờ cơ hội phản công. Xuân Son được tung vào trong hiệp hai rồi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0.

Trước Timor Leste, tuyển Việt Nam thắng bằng khả năng áp đặt. Trước Indonesia, đội giành ba điểm nhờ chuyển trạng thái, kỷ luật chiến thuật và sự chính xác. Hai trận thắng đậm, nhưng được tạo ra theo những cách rất khác nhau.

Chiều sâu mở rộng lựa chọn cho HLV Kim

Khả năng thích nghi của tuyển Việt Nam đến từ chiều sâu đội hình. HLV Kim Sang-sik có thể thay đổi nhiều vị trí mà không làm cấu trúc chung bị phá vỡ.

Trước Indonesia, việc hàng loạt cầu thủ quan trọng không đá chính từng gây bất ngờ. Tuy nhiên, đội hình xuất phát vẫn kiểm soát tốt khu vực giữa sân, gây sức ép hiệu quả và khai thác đúng khoảng trống của đối thủ.

Văn Vĩ và Hai Long ghi hai bàn đầu tiên. Thành Long trực tiếp kiến tạo cho Hai Long, trong khi Tài Lộc mang đến tốc độ và nguồn năng lượng cần thiết ở phía trên. Đến khi Indonesia buộc phải dâng cao, Xuân Son được đưa vào để tận dụng khoảng trống và kết thúc trận đấu.

Chiến thắng tại Indonesia cho thấy tuyển Việt Nam không cần kiểm soát bóng áp đảo vẫn có thể làm chủ trận đấu.

Băng ghế dự bị vì thế không còn chỉ là nơi cung cấp những phương án chữa cháy. Nó trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch của HLV Kim Sang-sik.

Hoàng Đức vẫn giữ vai trò trung tâm trong khâu tổ chức, nhưng anh không phải người duy nhất có khả năng tạo khác biệt. Đình Bắc mang đến tốc độ và những pha xâm nhập trực diện. Hoàng Hên sở hữu kỹ thuật cùng khả năng kết nối. Xuân Son tạo điểm tựa trên hàng công, còn Quang Hải có thể điều chỉnh nhịp độ và mở ra đột biến bằng những đường chuyền quyết định.

Hai Long, Văn Vĩ hay Thành Long lại phù hợp với những trận đấu cần nhiều năng lượng và tốc độ chuyển tiếp. Mỗi cầu thủ mang đến một phẩm chất riêng, giúp HLV Kim lựa chọn nhân sự theo yêu cầu cụ thể thay vì ép cả đội vào một công thức cố định.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam chưa phải tập thể hoàn thiện. Trận hòa Singapore cho thấy đội vẫn gặp khó trước những đối thủ phòng ngự số đông và từ chối chơi đôi công. Tốc độ phối hợp ở một phần ba cuối sân, chất lượng dứt điểm và các pha di chuyển không bóng vẫn cần được cải thiện.

Campuchia nhiều khả năng tiếp tục chơi thấp khi làm khách tại Mỹ Đình ngày 7/8. Đây sẽ là cơ hội để tuyển Việt Nam kiểm tra lại những vấn đề từng xuất hiện trước Singapore.

Dù vậy, ba lượt trận đầu tiên đã mang đến tín hiệu tích cực. Tuyển Việt Nam có thể tấn công áp đảo trước đội yếu, đủ kiên nhẫn khi gặp hàng thủ lùi sâu và biết chơi thực dụng trước một đối thủ muốn đẩy cao tốc độ.

Một nhà vô địch đáng ngại không nhất thiết phải trận nào cũng thắng đẹp. Điều quan trọng là hiểu trận đấu cần gì và có đủ con người để thay đổi cách chơi. Tuyển Việt Nam đang từng bước cho thấy năng lực đó.

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.

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