Báo Hàn chú ý chiếc áo đen của HLV Kim

Truyền thông Hàn Quốc dành sự chú ý đặc biệt cho chiếc áo đen của HLV Kim Sang-sik, món đồ được người hâm mộ Việt Nam xem như “bùa hộ mệnh chiến thắng”.

Câu chuyện về chiếc áo đen của HLV Kim Sang-sik gây chú ý với tờ báo Hàn Quốc. Ảnh: Minh Chiến.

Đêm 3/8, sau chiến thắng 3-0 của tuyển Việt Nam trước Indonesia ở lượt thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026, tờ News1 của Hàn Quốc đăng bài viết về chiếc áo đen mà HLV Kim Sang-sik thường mặc trong các trận đấu.

News1 nhấn mạnh Việt Nam đang dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau ba trận, đồng thời ghi nhận câu chuyện thú vị xung quanh trang phục của HLV Kim. Ở trận thắng đậm Timor Leste, chiến lược gia người Hàn Quốc mặc áo đen.

Trận hòa Singapore 0-0, ông chuyển sang áo trắng và đội tuyển không thể giành chiến thắng. Khi trở lại với áo đen trong chuyến làm khách trên sân Indonesia, tuyển Việt Nam thắng thuyết phục 3-0.

Tờ báo Hàn Quốc cho biết câu chuyện này được truyền thông và người hâm mộ Việt Nam bàn luận sôi nổi. Thậm chí, một số cầu thủ còn hôn lên chiếc áo đen của HLV Kim sau trận đấu, biến nó thành một dạng “bùa hộ mệnh chiến thắng”.

Điều khiến tờ báo Hàn Quốc thích thú hơn là chính HLV Kim Sang-sik cũng hưởng ứng câu chuyện này. Ông nói rằng biết người hâm mộ tin chiếc áo đen mang lại may mắn và muốn tiếp tục mặc nó trong các trận đấu để nối dài chuỗi bất bại của tuyển Việt Nam.

Chiến lược gia người Hàn Quốc còn đùa rằng sẽ cất toàn bộ quần áo trắng trong nhà và dặn vợ không mua thêm áo trắng cho mình.

News1 cũng dẫn lại nhận định của truyền thông Việt Nam rằng HLV Kim từng mặc áo đen trong những cột mốc đáng nhớ như chức vô địch ASEAN Cup 2024 và U23 Đông Nam Á 2025.

Tờ báo Hàn Quốc cũng tin rằng người hâm mộ Việt Nam đang hy vọng chiếc áo đen sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển trong hành trình chinh phục ASEAN Cup 2026.

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.

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