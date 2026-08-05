Điểm chung trong các ca chấn thương nặng của Militao, Dembele

Eder Militao, Ousmane Dembele và nhiều ngôi sao bóng đá thế giới đều tìm đến cùng một bác sĩ Phần Lan khi gặp những chấn thương cơ đùi nghiêm trọng.

Bác sĩ Lempainen trong quá trình điều trị cho Militao sau mùa giải 2025/26. Ảnh: Instagram.

Khi Luis Sinisterra của Cruzeiro lặn lội từ Brazil sang Phần Lan phẫu thuật chấn thương đùi trái, cái tên Lasse Lempainen một lần nữa trở thành tâm điểm của giới bóng đá. Điều đáng chú ý là bác sĩ người Phần Lan này cũng từng điều trị cho hàng loạt ngôi sao như Eder Militao, Ousmane Dembele, Reece James, Nuno Mendes, Marc-Andre Ter Stegen hay Malcom.

Điểm chung của những trường hợp này nằm ở loại chấn thương mà bác sĩ Lempainen là một chuyên gia điều trị. Phần lớn đều liên quan đến nhóm cơ gân kheo ở mặt sau đùi, một trong những dạng chấn thương có nguy cơ tái phát cao nhất trong bóng đá hiện đại.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Lempainen đến từ năm 2014, khi bộ phận y tế của Barcelona liên hệ với ông vì đội bóng liên tục có cầu thủ gặp vấn đề về cơ đùi. Kể từ đó, vị bác sĩ chuyên về phẫu thuật chi dưới và chấn thương cơ gân kheo trở thành một trong những chuyên gia được các CLB hàng đầu châu Âu tin tưởng.

Bác sĩ Lempainen có bước ngoặt sự nghiệp khi hợp tác với Barcelona. Ảnh: Instagram.

Theo hồ sơ chuyên môn, Lempainen thực hiện khoảng 350 ca phẫu thuật mỗi năm và hiện tư vấn cho nhiều CLB lớn như Barcelona, AS Roma hay Zenit. Ông cũng có các phòng khám tại Madrid (Tây Ban Nha) và Milan (Italy).

Lempainen từng nhấn mạnh rằng chấn thương cơ gân kheo đòi hỏi quá trình điều trị chủ động và phục hồi hoàn toàn. Nếu trở lại thi đấu quá sớm, nguy cơ tái phát là rất lớn. Với các trường hợp đứt rách nghiêm trọng, phẫu thuật thường là lựa chọn cần thiết để đảm bảo khả năng hồi phục.

Việc nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới tìm đến cùng một bác sĩ cho thấy mức độ phức tạp của chấn thương cơ đùi và tầm quan trọng của quá trình điều trị, phục hồi trong bóng đá đỉnh cao.

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