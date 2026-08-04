Hơn 40.000 CĐV chào đón 'hiện tượng' World Cup

Dự kiến hơn 40.000 cổ động viên lấp đầy sân Monumental để chào đón Vozinha, thủ môn vừa tạo nên cơn sốt toàn cầu tại World Cup 2026 trong màu áo tuyển Cape Verde.

Vozinha được cổ động viên Colo Colo chào đón.

Câu lạc bộ Colo Colo của Chile đang chuẩn bị một buổi lễ ra mắt hoành tráng tại sân vận động Estadio Monumental vào thứ Tư tới để chào đón tân binh Vozinha. Dự kiến, có hơn 40.000 người hâm mộ trực tiếp có mặt trên khán đài để chứng kiến sự hiện diện của thủ môn vừa gây chấn động tại World Cup 2026.

Trước đó, sức nóng của thương vụ này được minh chứng khi khoảng 1.000 cổ động viên vây kín sân bay Santiago chỉ để đón chào anh đặt chân đến Chile.

Đại diện Colo Colo xác nhận chính thức hoàn tất việc ký kết hợp đồng với thủ thành người Cape Verde. Ở tuổi 40, anh sẽ gắn bó với câu lạc bộ theo bản hợp đồng ngắn hạn có thời hạn 6 tháng, kèm theo điều khoản tùy chọn gia hạn thêm một năm. Sau khi vượt qua buổi kiểm tra y tế bắt buộc, anh sẽ chính thức tiếp quản chiếc áo số 29 tại đội bóng mới.

Vozinha trở thành một trong những cái tên được săn đón nhất sau màn trình diễn thăng hoa tại World Cup 2026. Anh đóng vai trò then chốt trong hành trình lịch sử của Cape Verde, đặc biệt là màn trình diễn xuất thần trong trận hòa Tây Ban Nha với tỷ số 0-0.

Trước đó, hiệu ứng từ giải đấu lớn nhất hành tinh cũng biến Vozinha thành một hiện tượng trên mạng xã hội, giúp lượng người theo dõi trang cá nhân Instagram của anh tăng vọt lên con số gần 30 triệu người.

Vozinha 'đắt show' sau chiến tích World Cup Vozinha tiếp tục thu hút sự chú ý khi góp mặt ở trận đấu quảng bá trước thềm chung kết World Cup 2026 đêm 19/7 cùng các huyền thoại như Cafu, Suker, Zanetti, Terry, Trezeguet.