Hơn 40.000 CĐV chào đón 'hiện tượng' World Cup

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Vozinha được cổ động viên Colo Colo chào đón.
Câu lạc bộ Colo Colo của Chile đang chuẩn bị một buổi lễ ra mắt hoành tráng tại sân vận động Estadio Monumental vào thứ Tư tới để chào đón tân binh Vozinha. Dự kiến, có hơn 40.000 người hâm mộ trực tiếp có mặt trên khán đài để chứng kiến sự hiện diện của thủ môn vừa gây chấn động tại World Cup 2026.
Trước đó, sức nóng của thương vụ này được minh chứng khi khoảng 1.000 cổ động viên vây kín sân bay Santiago chỉ để đón chào anh đặt chân đến Chile.
Trước đó, hiệu ứng từ giải đấu lớn nhất hành tinh cũng biến Vozinha thành một hiện tượng trên mạng xã hội, giúp lượng người theo dõi trang cá nhân Instagram của anh tăng vọt lên con số gần 30 triệu người.
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