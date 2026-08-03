'Hiện tượng' World Cup lại tạo cơn sốt

Thủ môn Vozinha chính thức có mặt tại Chile để hoàn tất việc gia nhập Colo Colo sau thời gian đàm phán đầy biến động.

Vozinha được chào đón tại Chile.

Người gác đền của tuyển Cape Verde đặt chân đến sân bay Santiago vào tối 2/8 (giờ địa phương) và nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ đông đảo người hâm mộ đội bóng giàu truyền thống của bóng đá Chile.

Trước đó, Colo Colo công bố bản hợp đồng với Vozinha từ ngày 24/7. Tuy nhiên, thương vụ bị trì hoãn khi thủ thành 40 tuổi cân nhắc lời đề nghị từ CLB Berkane của Morocco. Sau nhiều ngày thương lượng, anh quyết định giữ đúng cam kết với Colo-Colo và lên đường sang Chile để chuẩn bị cho giai đoạn còn lại của mùa giải.

Sự xuất hiện của Vozinha được kỳ vọng tăng cường đáng kể sức mạnh cho Colo Colo, đội dẫn đầu giải VĐQG Chile với khoảng cách lên tới 12 điểm so với Universidad de Chile. Ban lãnh đạo CLB cũng nhanh chóng chia sẻ hình ảnh tân binh xuất hiện tại Santiago trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Vozinha đổi đời sau World Cup 2026.

Trước khi đến Colo Colo, Vozinha là cầu thủ tự do sau khi chia tay Chaves. Dù đã bước sang tuổi 40, thủ môn này vẫn gây tiếng vang lớn tại World Cup 2026. Anh trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ màn trình diễn xuất sắc trong trận hòa 0-0 trước Tây Ban Nha, góp công giúp Cape Verde tạo nên bất ngờ ở lần đầu tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đội bóng châu Phi sau đó còn tiến vào vòng 1/8 trước khi dừng bước sau thất bại 2-3 trước Argentina trong trận đấu kéo dài đến hiệp phụ.

Khi khoác áo Colo Colo, người hâm mộ sẽ không còn thấy biệt danh "Vozinha" xuất hiện trên lưng áo theo quy định. Tuyển thủ Cape Verde sẽ phải dùng một trong những họ của mình để đăng ký.

Khung cảnh khó tin khi Cape Verde trở về từ World Cup 2026 Chiều 5/7, đội tuyển Cape Verde trở về trong sự chào đón cuồng nhiệt của hàng nghìn người dân sau hành trình lịch sử tại World Cup 2026.