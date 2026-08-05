Garnacho đổ máu

Tối 4/8, Alejandro Garnacho phải rời sân với gương mặt bê bết máu sau pha va chạm nguy hiểm ở trận giao hữu thắng BG Pathum 3-1 trên đất Thái Lan.

Garnacho chấn thương ngay trận thứ hai đá cho Aston Villa.

Phút 37 trên sân True BG, cựu cầu thủ MU bị tiền vệ Ryan Edwards phạm lỗi quyết liệt trong một tình huống không bóng. Cú va chạm khiến anh bị thương ở vùng miệng, phải nằm sân để các nhân viên y tế chăm sóc trước khi rời sân vì không thể tiếp tục thi đấu.

Dù mất Garnacho từ sớm, Aston Villa vẫn thể hiện sự vượt trội. Đại diện Premier League dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một nhờ các pha lập công của Emiliano Buendia và Victor Lindelof. Sang hiệp hai, Boubacar Kamara ghi thêm một bàn trước khi BG Pathum rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ở những phút cuối.

Không chỉ Garnacho, Aston Villa còn thấp thỏm khi đội trưởng John McGinn tiếp đất không tốt sau một pha tranh chấp và có dấu hiệu đau đầu gối. Để tránh rủi ro, HLV Unai Emery lập tức rút tiền vệ người Scotland khỏi sân.

Trận đấu cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu. Mưa giông lớn tại sân True BG ở Pathum Thani khiến giờ bóng lăn phải lùi lại khoảng 30 phút so với kế hoạch ban đầu.

Cá nhân Garnacho được kỳ vọng sẽ hồi sinh sự nghiệp dưới thời Unai Emery khi gia nhập Aston Villa sau quãng thời gian không thành công tại Chelsea. Mùa trước, anh chỉ ghi một bàn sau 24 lần ra sân tại Premier League cho đội bóng thành London.

Với việc Aston Villa trở lại đấu trường Champions League, Garnacho là một trong những nhân tố được kỳ vọng sẽ tìm lại phong độ. Tuy nhiên, chấn thương ngay ở giai đoạn tiền mùa giải rõ ràng là tín hiệu không mấy tích cực cho cầu thủ người Argentina.