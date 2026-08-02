Màn ra mắt trái chiều của Garnacho

Alejandro Garnacho tạo làn sóng tranh luận khi người hâm mộ chia thành hai phe vì màn trình diễn của anh trong trận thắng Indonesia All-Stars 3-1 hôm 1/8.

Garnacho có màn ra mắt Aston Villa ở chuyến du đấu hè.

Garnacho được xếp đá chính và để lại dấu ấn bằng nhiều pha đi bóng tốc độ, những tình huống vượt qua hậu vệ đối phương, cùng khả năng tạo đột biến. Tiền đạo người Argentina thậm chí có cơ hội rõ ràng để lập công ở cuối hiệp một, nhưng Emi Buendia lại chọn dứt điểm thay vì chuyền cho Garnacho ở vị trí thuận lợi.

Sau khi chứng kiến màn ra mắt của tân binh CLB, người hâm mộ Aston Villa lập tức bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội. Nhiều CĐV đánh giá Garnacho có 45 phút thi đấu tích cực và tin rằng anh sẽ còn tiến bộ hơn dưới sự dẫn dắt của Emery. Một số khác nhận xét cầu thủ người Argentina chỉ cần lấy lại sự tự tin và thể lực để trở thành ngôi sao mới của Villa.

Thế nhưng, không ít ý kiến tỏ ra hoài nghi. Một số CĐV cho rằng Garnacho vẫn thiếu cảm giác bóng, xử lý khá vụng về, chuyền hỏng nhiều và chưa tạo được ảnh hưởng đủ lớn. Thậm chí, có người tiếp tục chỉ trích thái độ thi đấu của anh, vấn đề từng khiến Garnacho vấp phải nhiều tranh cãi trong thời gian khoác áo MU hay Chelsea.

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, màn ra mắt trước Indonesia All-Stars mới chỉ là bước khởi đầu. Garnacho sẽ có thêm cơ hội chứng minh bản thân khi Aston Villa chạm trán Pathum United ở trận giao hữu tiếp theo vào ngày 4/8.

Garnacho gia nhập Aston Villa theo bản hợp đồng cho mượn từ Chelsea sau quãng thời gian gây thất vọng tại Stamford Bridge. Mùa trước, ngôi sao 22 tuổi chỉ ghi một bàn sau 24 trận ở Premier League, không đáp ứng được kỳ vọng kể từ khi chuyển đến Chelsea từ MU với mức phí 40 triệu bảng.

Highlights Sunderland 2-1 Chelsea Thua 1-2 trước Sunderland ở vòng 38 Premier League hôm 24/5, Chelsea lỡ hẹn với cúp châu Âu ở mùa giải tới.