CLB Premier League hủy diệt đại diện Serie A với tỷ số 10-1

Sáng 5/8, Bournemouth tiếp tục thể hiện phong độ bùng nổ trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới khi vùi dập Genoa với tỷ số không tưởng 10-1 ở trận giao hữu diễn ra tại Anh.

Bournemouth thắng đậm đội Serie A.

Trận đấu được tổ chức theo thể thức đặc biệt kéo dài 120 phút, chia thành 4 hiệp, tạo điều kiện để cả hai đội thử nghiệm đội hình. Bournemouth nhanh chóng áp đặt thế trận và mở tỷ số ở phút 14.

Genoa có được bàn gỡ ở phút 34 nhờ pha thoát xuống rồi dứt điểm lạnh lùng của Mikael Ellertsson. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đại diện Serie A làm được trước sức tấn công như vũ bão của đội chủ nhà.

Phút 50, Justin Kluivert thực hiện thành công quả phạt đền để đưa Bournemouth vượt lên. Chỉ ít phút sau, tuyển thủ Hà Lan hoàn tất cú hat-trick khi góp thêm hai bàn thắng, trong đó có một pha lập công từ chấm 11 m, giúp đội bóng Anh dẫn 4-1 sau 60 phút đầu tiên.

Bước sang nửa sau trận đấu với hàng loạt sự thay đổi nhân sự, Bournemouth vẫn duy trì sức ép khủng khiếp. Alex Scott hoàn tất cú đúp trước khi David Brooks nâng tỷ số lên 6-1 từ chấm phạt đền. Daniel Jebbison, Malcom Dacosta Gonzalez và Enes Unal lần lượt ghi tên mình lên bảng điện tử, trong đó tiền đạo người Thổ Nhĩ Kỳ lập cú đúp ở những phút cuối.

Khép lại màn trình diễn hủy diệt với chiến thắng 10-1, Bournemouth có màn chạy đà hoàn hảo trước mùa giải mới. Đội bóng của Marco Rose hiện sở hữu chuỗi 3 trận thắng liên tiếp sau khi lần lượt vượt qua St. Pauli, Augsburg và Genoa. Theo kế hoạch, Bournemouth sẽ tiếp tục có trận giao hữu với Real Betis vào cuối tuần này trước khi mùa giải mới chính thức khởi tranh.