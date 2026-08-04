Mở bán vé trận tuyển Việt Nam - Campuchia

Vé xem trận tuyển Việt Nam gặp Campuchia trên sân Mỹ Đình có bốn mệnh giá, từ 200.000 đến 500.000 đồng.

VFF mở bán trực tiếp vé trận tuyển Việt Nam gặp Campuchia tại vòng bảng ASEAN Hyundai Cup 2026 từ ngày 5/8, với bốn mức giá từ 200.000 đến 500.000 đồng.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố kế hoạch bán vé trực tiếp trận tuyển Việt Nam gặp Campuchia tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Trận đấu diễn ra lúc 20h ngày 7/8 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội. Vé được phát hành với bốn mệnh giá gồm 200.000, 300.000, 400.000 và 500.000 đồng.

Trong hai ngày 5 và 6/8, quầy vé mở cửa từ 9h đến 11h30, sau đó tiếp tục bán từ 13h45 đến 16h30. Riêng ngày thi đấu 7/8, thời gian phát hành buổi sáng kéo dài từ 9h đến 11h30, buổi chiều từ 15h đến 20h.

Địa điểm bán vé được đặt tại cổng chính trụ sở VFF trên đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, Hà Nội. Việc phát hành có thể kết thúc sớm nếu số vé được bán hết.

Ban tổ chức cho biết kế hoạch và phương thức bán vé có thể được điều chỉnh tùy tình hình thực tế nhằm bảo đảm an ninh, an toàn. Người mua có trách nhiệm tự bảo quản vé sau khi nhận.

Khán giả đến sân không được mang theo vật sắc nhọn, pháo sáng, bình xịt hơi cay hoặc những vật dụng có khả năng gây nguy hiểm. Ban tổ chức có quyền từ chối những trường hợp không tuân thủ quy định và không hoàn lại tiền vé.

Trận gặp Campuchia là lượt đấu tiếp theo của tuyển Việt Nam tại bảng A. Sau chiến thắng 3-0 trước Indonesia trên sân Pakansari tối 3/8, thầy trò HLV Kim Sang-sik vươn lên dẫn đầu bảng và chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

VFF đồng thời kêu gọi người hâm mộ đến sân cổ vũ văn minh, không sử dụng pháo sáng.