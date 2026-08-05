HLV Cape Verde bất ngờ từ chức

Ít tuần sau hành trình gây chấn động tại World Cup 2026, HLV Bubista bất ngờ chia tay tuyển Cape Verde để nhận lời dẫn dắt RS Berkane của Morocco.

Ông Bubista rời ghế HLV trưởng Cape Verde.

CLB RS Berkane xác nhận bổ nhiệm Bubista với bản hợp đồng kéo dài hai năm. Đội bóng Morocco cho biết việc chiêu mộ chiến lược gia người Cape Verde là một phần trong kế hoạch nâng cao sức cạnh tranh ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu lục, đồng thời phát triển các tài năng trẻ.

Bubista được vinh danh là HLV hay nhất châu Phi năm 2025 sau khi đưa Cape Verde lần đầu tiên giành quyền dự World Cup. Trước khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia năm 2020, ông từng cầm quân tại nhiều CLB trong nước như Mindelense, Academica do Mindelo, Sporting Praia và Batuque.

Trong khi đó, RS Berkane là thế lực mới của bóng đá Morocco. CLB này vô địch giải quốc nội năm 2025, giành ngôi á quân mùa vừa qua và lọt vào bán kết CAF Champions League mùa trước. Với thành tích ấn tượng cùng Cape Verde, Bubista được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn thành công mới cho đội bóng áo cam.

Dưới sự chỉ đạo của Bubista, Cape Verde tạo nên một trong những câu chuyện truyền cảm hứng nhất tại World Cup 2026. Lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đại diện châu Phi không được đánh giá cao, nhưng khiến cả thế giới bất ngờ bằng chuỗi kết quả ấn tượng.

Cape Verde mở màn bằng trận hòa trước Tây Ban Nha, đội sau đó lên ngôi vô địch thế giới. Kết quả được xem là một trong những cú sốc lớn nhất giải đấu khi khoảng cách giữa hai đội lên tới 65 bậc trên bảng xếp hạng Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Sau đó, họ tiếp tục cầm hòa Uruguay và Saudi Arabia để giành vé vào vòng 32 đội.

Đối đầu Argentina ở vòng knock-out, Cape Verde tiếp tục gây ấn tượng khi hai lần gỡ hòa và buộc Lionel Messi cùng các đồng đội phải bước vào hiệp phụ. Dù cuối cùng thất bại 2-3, màn trình diễn quả cảm của thầy trò Bubista vẫn nhận được sự ngưỡng mộ từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

Khung cảnh khó tin khi Cape Verde trở về từ World Cup 2026 Chiều 5/7, đội tuyển Cape Verde trở về trong sự chào đón cuồng nhiệt của hàng nghìn người dân sau hành trình lịch sử tại World Cup 2026.