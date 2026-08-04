Việt Nam đã cho HLV của Indonesia hiểu mình là ai

Thất bại 0-3 trước đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026 không chỉ khiến Indonesia mất ngôi đầu bảng A mà còn là lời cảnh tỉnh dành cho HLV John Herdman.

John Herdman đến Indonesia đầu năm 2026.

Sau tuần trăng mật kể từ khi nhậm chức, chiến lược gia người Anh dường như đánh giá thấp bóng đá Đông Nam Á và đặc biệt là nhà đương kim vô địch Việt Nam. Những gì diễn ra tại sân Pakansari hôm 3/8 cho thấy khoảng cách giữa sự tự tin và thực lực đôi khi chỉ cách nhau 90 phút.

Khi sự tự tin thái quá biến thành chủ quan

John Herdman đến Indonesia đầu năm 2026 với rất nhiều kỳ vọng. Sau khi Patrick Kluivert không thể giúp đội bóng xứ vạn đảo tiến xa ở vòng loại World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Indonesia quyết định trao niềm tin cho nhà cầm quân người Anh, người từng gây tiếng vang khi đưa Canada giành vé dự World Cup 2022.

Khởi đầu của Herdman thực sự suôn sẻ ngoài trận thua một đội bóng châu Âu là Bulgaria 0-1. Indonesia lần lượt đánh bại Oman 3-0, Mozambique 1-0 trong các trận giao hữu trước khi bước vào ASEAN Cup với hai chiến thắng đậm 5-1 trước Campuchia và 3-0 trước Timor Leste. Chuỗi kết quả tích cực giúp niềm tin dành cho Herdman tăng cao, đồng thời tạo cảm giác rằng Indonesia đã sẵn sàng thống trị khu vực bằng dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng.

Có lẽ chính điều đó khiến chiến lược gia người Anh bước vào cuộc đối đầu với Việt Nam bằng tâm thế quá tự tin. Hình ảnh gây chú ý nhất trước giờ bóng lăn là việc Herdman không đứng chỉ đạo ở khu kỹ thuật mà lựa chọn ngồi trên khán đài cao để quan sát trận đấu. Quyết định chọn chỗ "cao cao tại thượng" ấy vô tình tạo cảm giác rằng ông tin các học trò đủ sức giải quyết trận đấu theo kịch bản như tàu lăn trên đường ray định sẵn.

Thế nhưng, mọi tính toán nhanh chóng sụp đổ khi tàu chệch đường ray. Chỉ trong vòng 15 phút đầu tiên, tuyển Việt Nam ghi liền hai bàn nhờ Văn Vĩ và Hai Long bằng những pha phối hợp bài bản. Indonesia hoàn toàn mất phương hướng trước lối pressing tầm cao cùng khả năng chuyển trạng thái cực nhanh của đối thủ.

Khi nhận ra tình thế trở nên nguy hiểm, Herdman buộc phải rời khán đài xuống khu kỹ thuật. Nhưng lúc đó, cục diện gần như đã được định đoạt. Sự điều chỉnh của ông không thể giúp Indonesia lấy lại thế trận. Trái lại, đội chủ nhà tiếp tục bế tắc trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Việt Nam và còn nhận thêm bàn thua thứ ba ở cuối trận.

Sau trận đấu, Herdman thẳng thắn thừa nhận Việt Nam vượt trội về chiến thuật và xứng đáng giành chiến thắng. Đó là lời thừa nhận đáng giá, bởi chỉ sau 90 phút, ông đã hiểu rằng bóng đá Đông Nam Á không hề đơn giản như ông từng nghĩ.

Các cầu thủ Indonesia chơi bế tắc do chiến thuật bị bắt bài.

Công thức của Canada chưa chắc thành công với Indonesia

John Herdman tự tin vì điều gì khi đến Indonesia?

Ông khởi nghiệp với bóng đá nữ New Zealand trước khi dẫn dắt đội tuyển nữ Canada và gặt hái nhiều thành công. Năm 2018, ông chuyển sang dẫn dắt đội tuyển nam Canada, giúp đội bóng này giành quyền dự World Cup 2022 sau 36 năm chờ đợi.

Chính thành tích đó là một trong những lý do quan trọng khiến Liên đoàn Bóng đá Indonesia lựa chọn Herdman thay cho Patrick Kluivert. Điểm tương đồng giữa Canada và Indonesia là đều sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch đang chơi tại châu Âu để nâng cao chất lượng đội hình. Indonesia kỳ vọng Herdman sẽ tái hiện công thức từng thành công ở Bắc Mỹ để đưa đội tuyển trở thành thế lực mới của bóng đá châu Á.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy hai môi trường bóng đá hoàn toàn khác nhau và giờ Herdman mới thấy mọi thứ không dễ dàng, hoàn toàn xa lạ với điều ông hình dung. Trước khi đến Indonesia, Herdman gần như chưa từng có kinh nghiệm làm việc tại châu Á. Phần lớn sự nghiệp huấn luyện của ông gắn với Canada và New Zealand, nơi phong cách thi đấu, điều kiện phát triển bóng đá cũng như đặc điểm cầu thủ rất khác Đông Nam Á.

ASEAN Cup cũng không giống các giải đấu mà Herdman từng tham dự. Đây là sân chơi mà yếu tố hiểu đối thủ, khả năng thích ứng với điều kiện thi đấu và kinh nghiệm đối đầu giữa các đội trong khu vực đóng vai trò rất quan trọng.

HLV Kim Sang-sik đã khai thác triệt để điểm yếu đó. Ông bố trí hàng tiền vệ giàu sức chiến đấu, yêu cầu các học trò pressing ngay từ đầu và liên tục chuyển đổi trạng thái sau khi cướp bóng. Indonesia, vốn quen áp đặt thế trận trước Campuchia hay Timor Leste, hoàn toàn bị cuốn vào cách chơi mà Việt Nam tạo ra.

Thất bại 0-3 vì thế không chỉ là một trận thua về tỷ số, mà còn là thất bại về tư duy chiến thuật mà sâu xa hơn là thái độ "cao cao tại thượng" của Herdman. Hy vọng sau thất bại này, Herdman sẽ thay đổi thái độ khi dẫn dắt Indonesia ở giải đấu cấp khu vực.

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.

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