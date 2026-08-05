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Thể thao

Cơ thủ Việt Nam vô địch nghẹt thở trên đất Hàn

  • Thứ tư, 5/8/2026 05:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nguyễn Trần Thanh Tạo tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục trước huyền thoại Semih Sayginer để giành chức vô địch PBA Hàn Quốc và nhận 100 triệu won tiền thưởng.

Nguyễn Trần Thanh Tạo giành vinh quang ngay trên đất Hàn Quốc. Ảnh: News1.

Nguyễn Trần Thanh Tạo vừa tạo dấu mốc đáng nhớ cho billiards Việt Nam khi đăng quang tại chặng 3 PBA-LPBA Championship 2026/27 diễn ra ở Goyang (Hàn Quốc) hôm 3/8.

Cơ thủ người Việt đánh bại Semih Sayginer, huyền thoại billiards người Thổ Nhĩ Kỳ, với tỷ số 4-3 trong trận chung kết đầy kịch tính.

Chiến thắng của Nguyễn Trần Thanh Tạo càng ấn tượng khi anh bị dẫn 1-3 sau bốn ván đầu. Trong thế không còn đường lùi, cơ thủ Việt Nam thắng liền ba ván cuối để hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục, qua đó lần đầu bước lên ngôi vô địch PBA.

Với danh hiệu này, Nguyễn Trần Thanh Tạo trở thành cơ thủ Việt Nam thứ ba vô địch PBA, sau Mã Minh Cẩm (chặng 5 PBA Tour mùa giải 2022/23) và Nguyễn Quốc Nguyện (chặng 9 PBA Tour mùa giải 2025/26).

Anh cũng nhận 100 triệu won tiền thưởng, tương đương hơn 1,8 tỷ đồng, đồng thời vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng tiền thưởng mùa giải.

Tại buổi họp báo sau chiến thắng, anh chia sẻ: "Tôi đã từ bỏ cuộc sống ổn định ở Việt Nam để chinh phục thử thách của giải PBA. Tôi không thể tin là mình đã thắng. Tôi đã đạt được điều này vì tôi tin tưởng vào bản thân và chỉ tập trung vào lối chơi của mình, bất kể đối thủ mạnh đến đâu".

Ít ai ngờ rằng trước khi sang Hàn Quốc, Nguyễn Trần Thanh Tạo chỉ nằm trong nhóm 20 cơ thủ hàng đầu của hệ thống giải nghiệp dư Việt Nam.

Thanh Tạo bị loại ở vòng 128 trong lần tham gia đầu tiên, nhưng anh đã lập được kỳ tích lọt vào top đầu ở lần tham gia thứ hai. Anh tạo nên bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp khi giành chức vô địch trước một trong những tên tuổi lớn của làng billiards thế giới.

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Đào Trần

Việt Nam PBA Nguyễn Trần Thanh Tạo Hàn Quốc billards

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