Vinicius trước lựa chọn tiền bạc hay vinh quang

Vinicius Junior có lý do để đòi hỏi mức đãi ngộ cao hơn, nhưng cuộc thương lượng với Real Madrid đang đặt anh trước lựa chọn có thể ảnh hưởng lớn đến phần còn lại của sự nghiệp.

Vinicius đứng trước bước ngoặt lớn khi quá trình đàm phán gia hạn với Real Madrid chưa có kết quả.

“Vinh quang đáng giá hơn tiền bạc”. Tomás Roncero, Phó tổng biên tập Diario AS, dẫn lại câu nói của Jorge Valdano khi bình luận về tương lai Vinicius Junior.

Tiền đạo người Brazil muốn được trả lương tương xứng với vị thế của một trong những cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới. Đó không phải đòi hỏi vô lý. Trong những mùa giải gần đây, Vinicius là nhân tố quan trọng trong thành công của Real Madrid, đặc biệt ở Champions League.

Trước khi Kylian Mbappe cập bến Bernabeu, Vinicius là ngôi sao lớn nhất trên hàng công Real. Anh thường xuyên lên tiếng trong những trận đấu quan trọng, ghi bàn ở các trận chung kết và từng tiến gần đến những danh hiệu cá nhân cao quý.

Tuy nhiên, những đóng góp ấy chưa chắc đủ để Real Madrid chấp nhận mọi yêu cầu trên bàn đàm phán.

Real Madrid luôn chuẩn bị phương án thay thế

Theo AS, việc Real Madrid quan tâm Yan Diomande cho thấy đội bóng không muốn bị động trước tương lai của Vinicius.

Diomande chưa thể sánh với Vinicius về đẳng cấp, kinh nghiệm hay sức ảnh hưởng. Dù vậy, động thái tìm kiếm thêm một cầu thủ chạy cánh phản ánh cách Real thường xử lý những cuộc gia hạn phức tạp: chuẩn bị sẵn phương án khác trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong quá khứ, Cristiano Ronaldo và Sergio Ramos từng giữ vị thế lớn hơn Vinicius tại Bernabeu.

Trong quá khứ, Cristiano Ronaldo và Sergio Ramos từng giữ vị thế lớn hơn Vinicius tại Bernabeu. Cả hai vẫn phải ra đi khi không tìm được tiếng nói chung với Chủ tịch Florentino Perez.

Real Madrid sau đó tiếp tục giành Champions League. Điều đó giúp ban lãnh đạo tin rằng đội bóng không nên phụ thuộc quá nhiều vào bất kỳ cá nhân nào, dù người đó quan trọng đến đâu.

Vinicius thuộc nhóm những cầu thủ hay nhất thế giới, nhưng anh khó chiếm ưu thế nếu cuộc đàm phán trở thành màn đấu về quyền lực. Một khi Real đã xác định giới hạn tài chính, đội bóng này hiếm khi thay đổi cấu trúc lương chỉ để giữ chân một ngôi sao.

Rời Bernabeu chưa chắc là bước tiến

Vinicius có thể nhận được mức lương cao hơn nếu chuyển sang Premier League hoặc Saudi Arabia. Nhiều đội bóng đủ khả năng đáp ứng những yêu cầu tài chính của tiền đạo người Brazil.

Tuy nhiên, một hợp đồng lớn hơn không đồng nghĩa anh sẽ có được vị thế và cơ hội giành danh hiệu như tại Real Madrid.

Ở Bernabeu, Vinicius được thi đấu cho một trong những CLB có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới, thường xuyên cạnh tranh Champions League và luôn xuất hiện trong những trận đấu được quan tâm nhất. Không nhiều đội bóng có thể đồng thời mang lại thu nhập cao, danh hiệu và sức hút toàn cầu như Real.

Sự xuất hiện của Mbappe khiến vị trí số một trên hàng công của Vinicius không còn chắc chắn. Ngược lại, đây cũng là cơ hội để anh trở thành một phần của hàng công có khả năng thống trị bóng đá châu Âu trong nhiều năm.

Vì thế, quyết định của Vinicius không chỉ nằm ở những con số trong hợp đồng. Anh phải cân nhắc giữa việc tiếp tục theo đuổi danh hiệu cùng Real Madrid và tìm kiếm mức thu nhập cùng vai trò lớn hơn ở một nơi khác.

Quan điểm của AS rõ ràng nghiêng về phía Real Madrid. Dù vậy, bài viết vẫn đặt ra câu hỏi đáng chú ý: ở giai đoạn quan trọng nhất của sự nghiệp, Vinicius sẽ ưu tiên tiền bạc, vị thế cá nhân hay cơ hội tiếp tục chinh phục những danh hiệu lớn?