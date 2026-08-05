Sếp lớn Barca 'đi đêm' vụ Alvarez

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Julian Alvarez là ưu tiên chuyển nhượng của Barcelona.
Báo chí Tây BaN Nha loan tin tại buổi gặp gỡ, Giám đốc Thể thao Deco cùng cộng sự Joao Amaral thẳng thắn xác định Alvarez là ưu tiên chuyển nhượng tuyệt đối trong mùa hè năm nay. Bất chấp những trở ngại tài chính và sự cứng rắn từ đối tác, ban lãnh đạo sân Camp Nou tin rằng việc duy trì liên lạc thường xuyên với người đại diện Hidalgo là yếu tố then chốt để có thể phản ứng nhanh chóng nếu thị trường có biến động.
Tiền đạo người Argentina tin rằng Chủ tịch Gil Marin không giữ lời hứa về việc tạo điều kiện cho anh ra đi, khiến mối quan hệ giữa đôi bên trở nên rạn nứt nghiêm trọng.
'Ma trận' trong việc chuyển nhượng các đội bóng
Đọc vị đối thủ - Bí mật của tư duy tỷ phú của Adam M. Brandenburger và Barry J. Nalebuff hé lộ cách các tỷ phú dùng tư duy chiến lược để "đọc vị" đối thủ và giành lợi thế. Qua các ví dụ như thương vụ mua đội bóng Dolphins, sách cho thấy thành công không chỉ đến từ tiền bạc, mà từ việc thiết kế cuộc chơi có lợi cho mình.