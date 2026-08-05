Sếp lớn Barca 'đi đêm' vụ Alvarez

Giám đốc Thể thao Deco vừa có cuộc gặp bí mật với người đại diện của Julian Alvarez nhằm tìm cách đưa chân sút người Argentina tới Barcelona hè này.

Julian Alvarez là ưu tiên chuyển nhượng của Barcelona.

Báo chí Tây BaN Nha loan tin tại buổi gặp gỡ, Giám đốc Thể thao Deco cùng cộng sự Joao Amaral thẳng thắn xác định Alvarez là ưu tiên chuyển nhượng tuyệt đối trong mùa hè năm nay. Bất chấp những trở ngại tài chính và sự cứng rắn từ đối tác, ban lãnh đạo sân Camp Nou tin rằng việc duy trì liên lạc thường xuyên với người đại diện Hidalgo là yếu tố then chốt để có thể phản ứng nhanh chóng nếu thị trường có biến động.

Tuy nhiên, lập trường từ phía Atletico Madrid vẫn cực kỳ kiên định. Chủ tịch Miguel Angel Gil Marin coi đây là chuyện sống còn với khả năng cạnh tranh của đội bóng tại Liga và khẳng định sẽ ngăn cản mọi khả năng Alvarez chuyển đến các đối thủ trực tiếp tại La Liga như Barcelona hay Real Madrid.

Sự bất hòa giữa hai ban lãnh đạo khiến các kênh giao tiếp trực tiếp bị đóng băng, buộc Barca phải hoạt động thông qua các bên trung gian.

Điểm tựa lớn nhất của Barcelona lúc này là ý nguyện của cầu thủ. Nguồn tin nội bộ cho biết nhà vô địch World Cup 2022 bày tỏ mong muốn khoác áo "Los Blaugrana" sau khi cảm thấy thất vọng với ban lãnh đạo Atletico Madrid.

Tiền đạo người Argentina tin rằng Chủ tịch Gil Marin không giữ lời hứa về việc tạo điều kiện cho anh ra đi, khiến mối quan hệ giữa đôi bên trở nên rạn nứt nghiêm trọng.

Phát ngôn gây sốc của Julian Alvarez về Barcelona Tối 29/7, video ghi lại buổi phỏng vấn Julian Alvarez trước báo giới nhanh chóng gây ra nhiều tranh cãi trên khắp các nền tảng mạng xã hội.