Neymar ra mắt World Cup trước Scotland?

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Neymar hoàn thành đầy đủ buổi tập cùng Brazil.
Trong buổi tập diễn ra vào chủ nhật, ngôi sao của "Selecao" tham gia đầy đủ vào mọi hoạt động trên sân cùng các đồng đội, bao gồm cả các bài tập khởi động chung và phối hợp có bóng.
Khác với những ngày phải tập luyện hạn chế trước đó, cựu cầu thủ Barcelona mang giày thi đấu và hoàn thành đầy đủ khối lượng giáo án mà ban huấn luyện đề ra. Đây được xem là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy anh đang tiến rất gần đến trạng thái sẵn sàng thi đấu.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.