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Thể thao World Cup 2026

Neymar ra mắt World Cup trước Scotland?

  • Thứ hai, 22/6/2026 14:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hoàn thành trọn vẹn giáo án tập luyện cùng đồng đội, Neymar vừa gửi đi tín hiệu về khả năng góp mặt trong trận đấu với Scotland của Brazil vào ngày 25/6.

Neymar hoàn thành đầy đủ buổi tập cùng Brazil.

Trong buổi tập diễn ra vào chủ nhật, ngôi sao của "Selecao" tham gia đầy đủ vào mọi hoạt động trên sân cùng các đồng đội, bao gồm cả các bài tập khởi động chung và phối hợp có bóng.

Khác với những ngày phải tập luyện hạn chế trước đó, cựu cầu thủ Barcelona mang giày thi đấu và hoàn thành đầy đủ khối lượng giáo án mà ban huấn luyện đề ra. Đây được xem là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy anh đang tiến rất gần đến trạng thái sẵn sàng thi đấu.

Theo lịch trình, đội tuyển Brazil sẽ còn hai buổi tập nữa trước khi bước vào cuộc chạm trán Scotland thuộc khuôn khổ bảng C. Nếu không có bất kỳ rủi ro hay phản ứng tiêu cực nào phát sinh, Neymar dự kiến sẽ được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu chính thức.

Tuy nhiên, do vắng bóng từ giữa tháng 5 trong màu áo Santos, khả năng Neymar xuất hiện trong đội hình xuất phát vẫn chưa chắc chắn. Ban huấn luyện nhiều khả năng sẽ để anh bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị và tung vào sân trong những phút cuối nhằm giúp cầu thủ này dần tìm lại cảm giác bóng cũng như nhịp độ thi đấu thực tế.

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Huy Trưởng

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