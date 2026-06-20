CĐV giống Neymar gây sốt

Một người hâm mộ có diện mạo giống Neymar thu hút sự chú ý của dư luận sau chiến thắng 3-0 của Brazil trước Haiti ở bảng C World Cup 2026 sáng 20/6.

CĐV có vẻ ngoài giống Neymar gây chú ý.

Sau khi Matheus Cunha sút tung lưới Haiti lần thứ hai ở phút 36, máy quay truyền hình bất ngờ bắt được hình ảnh một cổ động viên có ngoại hình giống Neymar đến khó tin. Gương mặt, kiểu tóc và thần thái của người hâm mộ này khiến nhiều người liên tưởng ngay đến chân sút đang khoác áo Santos.

Chỉ ít phút sau khi hình ảnh này được phát sóng, hàng loạt bình luận hài hước xuất hiện trên mạng xã hội. Một cổ động viên viết: “Ít nhất thì Neymar cũng có mặt trên khán đài”, ám chỉ việc cựu sao PSG vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương và không cùng đội tuyển Brazil hành quân đến Philadelphia.

Trong khi đó, một CĐV khác bình luận: “Nếu đây là Neymar thật thì anh ta cũng có đóng góp cho đội tuyển đấy chứ”.

Hiện tại, Neymar vẫn chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) xác nhận anh không được đăng ký thi đấu ở trận gặp Haiti và tiếp tục ở lại đại bản doanh tại New Jersey để tập hồi phục. Khả năng chân sút của Santos phải nghỉ hết vòng bảng tại giải năm nay dễ xảy ra.

Bên cạnh câu chuyện về Neymar, Brazil vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ trên sân với chiến thắng 3-0 trước Haiti. Màn trình diễn thuyết phục này giúp "Selecao" củng cố vị trí dẫn đầu tại bảng C.

Cunha khai thông thế bế tắc cho Brazil Bàn thắng của ngôi sao MU giúp Brazil vươn lên dẫn Haiti 1-0 ở trận đấu thuộc lượt trận thứ hai của World Cup 2026 sáng 20/6.