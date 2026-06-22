Neymar chưa đá đã thành tâm bão

Neymar chưa chơi phút nào ở World Cup 2026 nhưng trở thành tâm điểm tranh luận, trong khi HLV Carlo Ancelotti và phòng thay đồ Brazil vẫn công khai bảo vệ số 10.

Neymar chưa ra sân tại World Cup 2026 nhưng đã trở thành tâm điểm tranh luận ở Brazil.

Neymar chưa ra sân tại World Cup 2026, nhưng tên anh đã xuất hiện dày đặc trong các cuộc tranh luận quanh tuyển Brazil.

Một cuộc tranh luận vượt khỏi bóng đá

Chấn thương, quyết định triệu tập của HLV Carlo Ancelotti và vị thế đặc biệt của số 10 khiến Neymar trở thành một trong những nhân vật gây chú ý nhất giải. Câu chuyện không còn thuần túy chuyên môn. Nó chia dư luận Brazil thành hai luồng rõ rệt: một bên cho rằng anh không nên có mặt trong danh sách, bên còn lại vẫn tin Neymar là nhân tố quan trọng cho tham vọng của Seleção.

Sức ép dành cho Neymar càng lớn khi anh vắng mặt trong hai trận đầu tiên vì chấn thương cơ. Với nhiều người, vấn đề nằm ở cảm giác thi đấu, thể trạng và lịch sử chấn thương. Họ cho rằng suất của Neymar có thể thuộc về một cầu thủ khỏe mạnh hơn, thi đấu thường xuyên hơn.

Những ý kiến chỉ trích không chỉ đến từ người hâm mộ. Tổng thống Brazil Lula da Silva cũng gây chú ý khi nhắc đến Neymar tại một sự kiện ở Belo Horizonte. Khi một em nhỏ trả lời rằng Neymar là cầu thủ hay nhất tuyển Brazil, ông Lula mỉa mai rằng Neymar còn không thi đấu và là cầu thủ đầu tiên của đội tuyển “tập luyện tại nhà”.

Phát biểu ấy khiến cuộc tranh luận vốn đã âm ỉ càng bùng lên. Jose Boto, Giám đốc Thể thao Flamengo, cũng đặt dấu hỏi về quyết định triệu tập Neymar. Ông không hiểu vì sao một cầu thủ chỉ chơi 2 trận trong 2 tháng lại được gọi lên tuyển, trong khi Pedro, người ghi 15 bàn tại giải vô địch Brazil, lại vắng mặt.

Phòng thay đồ Brazil xem Neymar là nhân tố quan trọng trong hành trình World Cup.

Neymar vì thế bước vào một kỳ World Cup rất lạ. Anh chưa có cơ hội trả lời trên sân, nhưng phải sống trong áp lực của những phán xét. Mọi thứ quanh anh đều bị soi kỹ: từ tình trạng thể lực, số phút thi đấu, vai trò trong đội hình đến việc liệu anh còn xứng đáng với chiếc áo số 10 hay không.

Điều đáng chú ý là Neymar không đáp trả. Anh không tranh luận với tổng thống Brazil. Anh cũng không công khai phản ứng trước những ý kiến cho rằng mình không nên có mặt ở World Cup. Neymar chỉ tập trung tập luyện, hồi phục và chờ ngày trở lại.

Phòng thay đồ đứng về phía số 10

Nếu bên ngoài Neymar bị bủa vây bởi chỉ trích, bên trong đội tuyển Brazil lại là một bức tranh khác.

Ancelotti luôn là người bảo vệ Neymar mạnh mẽ nhất. HLV người Italy khẳng định quyết định chọn đội hình dựa trên tiêu chí chuyên môn. Ông vẫn giữ niềm tin vào Neymar ngay cả khi chấn thương của cầu thủ này nghiêm trọng hơn dự kiến ban đầu.

Trước giải, Ancelotti từng nói Neymar có 2 tháng để chứng minh anh đủ phẩm chất dự World Cup. Khi công bố danh sách, thông điệp của ông không thay đổi: Brazil tin Neymar là cầu thủ quan trọng và có trách nhiệm như 25 thành viên còn lại.

Ngay cả khi Neymar chấn thương, Ancelotti cũng không tính đến chuyện thay thế. Nhà cầm quân này khẳng định Brazil không có ý định loại bất kỳ ai khỏi danh sách. Trước trận gặp Scotland, ông tiếp tục báo tin tích cực: Neymar sẽ tập riêng, sau đó trở lại tập cùng đội và sẵn sàng thi đấu.

Neymar tập trung hồi phục trước cơ hội trở lại thi đấu cho tuyển Brazil.

Sự ủng hộ dành cho Neymar không chỉ đến từ HLV. Phòng thay đồ Brazil cũng đứng về phía anh.

Trong buổi tập mở cửa cho truyền thông, hình ảnh Vinicius đi cùng Neymar, đùa giỡn và chia sẻ niềm vui khi đàn anh trở lại cho thấy thông điệp rõ ràng. Vinicius gọi Neymar là thần tượng của các cầu thủ Brazil. Anh kể rằng Neymar từng buồn mỗi khi không được Ancelotti triệu tập.

Lucas Paqueta cũng khẳng định toàn đội vui vì Neymar trở lại và hy vọng anh sớm ra sân để giúp Brazil. Theo Paqueta, Neymar vẫn là cầu thủ rất quan trọng với đội tuyển. Cảm giác ấy cũng được chia sẻ bởi những gương mặt có tiếng nói trong phòng thay đồ như Casemiro, Alisson hay Danilo.

Đó là nghịch lý lớn nhất quanh Neymar tại World Cup này. Bên ngoài, anh bị nghi ngờ. Bên trong, Neymar vẫn được bảo vệ. Dư luận đặt câu hỏi về sự hiện diện của số 10, nhưng đội tuyển Brazil lại xem anh như một phần quan trọng của kế hoạch.

Neymar đã quen với những tranh cãi trong sự nghiệp. Anh bị soi vì lối chơi, chấn thương, lựa chọn CLB và cả quan điểm chính trị. Ở Brazil, hiếm cầu thủ nào tạo ra nhiều chia rẽ như anh. Neymar chưa bao giờ có được sự đồng thuận tuyệt đối như nhiều biểu tượng khác của bóng đá nước này.

Nhưng World Cup không chờ đợi mãi. Sau tất cả tranh luận, Neymar cần một câu trả lời trên sân. Nếu anh trở lại và tạo khác biệt, Ancelotti sẽ có lý do để bảo vệ lựa chọn của mình. Nếu không, những chỉ trích quanh số 10 sẽ càng dữ dội hơn.

Với Neymar, trận ra mắt không chỉ là cơ hội thi đấu. Đó còn là thời điểm để anh bước ra khỏi vai trò nhân vật bị bàn tán và tự viết lại câu chuyện của mình tại World Cup 2026.