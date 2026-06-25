Phù thủy Ghana tuyên bố gỡ bỏ 'lời nguyền' với Kane

Sau trận hòa 0-0 với Ghana, Harry Kane được vị pháp sư từng "ếm bùa" xác nhận đã gỡ bỏ lời nguyền, mang đến hy vọng anh sớm nổ súng trở lại.

Phù thủy Bonsam khẳng định đã gỡ bỏ lời nguyền dành cho Kane.

Trước trận đấu giữa Anh và Ghana, Nana Kwaku Bonsam gây chú ý khi tuyên bố sử dụng sức mạnh tâm linh để ngăn Kane ghi bàn. Nhân vật này tự nhận năng lực của mình đến từ đền thờ Kofi Oo Kofi và từng gọi bản thân là "người đàn ông đích thực duy nhất của châu Phi".

Trận đấu diễn ra tại Boston kết thúc với tỷ số hòa 0-0 sau 90 phút bế tắc. Đáng chú ý, Kane bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất ở những phút cuối khi cú đánh đầu của Nico O'Reilly dội khung thành bật ra đúng vị trí của anh. Tuy nhiên, chân sút tuyển Anh sút bóng vọt xà trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Tình huống khiến những tuyên bố của Bonsam càng thu hút sự chú ý. Sau trận đấu, vị phù thủy nhanh chóng đăng tải video trên trang cá nhân và khẳng định chấm dứt lời nguyền dành cho Kane.

"Tôi là nhà tâm linh quyền năng nhất thế giới. Giờ tôi sẽ giải phóng Harry Kane để cậu ấy có thể ghi bàn ở trận tiếp theo. Harry, tôi sẽ đến thăm cậu. Đừng giận nhé, chúng ta là bạn bè", Bonsam nói trong khi thực hiện một nghi lễ với nhiều vật dụng kỳ lạ.

Trước đó, ông tuyên bố chỉ muốn khiến Kane "im tiếng" trước Ghana chứ không gây ra chấn thương nghiêm trọng. Bonsam cũng tự nhận từng dự đoán chính xác nhiều sự kiện bóng đá lớn.

Đây không phải lần đầu nhân vật này gây tranh cãi. Trước World Cup 2014, ông khẳng định mình đứng sau chấn thương đầu gối của Cristiano Ronaldo nhằm ngăn siêu sao người Bồ Đào Nha đối đầu Ghana. Tuy nhiên, Ronaldo vẫn tham dự giải và ghi bàn vào lưới Ghana trong chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha.

Highlights Anh 0-0 Ghana Rạng sáng 24/6, tuyển Anh có trận hòa thất vọng trước Ghana ở lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026.