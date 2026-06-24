Khoảnh khắc World Cup: Câu trả lời của Ronaldo

Sau màn trình diễn thất vọng trong trận hòa 1-1 CHDC Congo hôm 18/6, Ronaldo chỉ mất 6 phút để khai thông thế bế tắc. Từ đường tạt vừa tầm của Joao Cancelo bên cánh phải, CR7 tung ra cú dứt điểm một chạm đầy quyết đoán, mở tỷ số cho đại diện châu Âu. Với pha lập công này, anh trở thành cầu thủ duy nhất từng ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau. Trước đó, ngôi sao mang áo số 7 đã ghi bàn tại các kỳ World Cup 2006 ở Đức (1 bàn), 2010 tại Nam Phi (1 bàn), 2014 ở Brazil (1 bàn), 2018 tại Nga (4 bàn) và 2022 ở Qatar (1 bàn).