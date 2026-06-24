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Thể thao World Cup 2026

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Khoảnh khắc World Cup: Câu trả lời của Ronaldo

  • Thứ tư, 24/6/2026 18:57 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Loạt trận diễn ra trong ngày 24/6 chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Bồ Đào Nha và Cristiano Ronaldo, trái ngược với bộ mặt đầy bế tắc của tuyển Anh.

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Ở trận đấu diễn ra vào lúc 0h ngày 24/6 tại bảng K, Bồ Đào Nha dễ dàng hủy diệt Uzbekistan với tỷ số 5-0. Ronaldo đáp trả chỉ trích bằng hai bàn ở các phút thứ 6 và 39, cùng các pha lập công của Nuno Mendes (17), Rafael Leao (87) và một tình huống phản lưới nhà của Abduvohid Nematov. "Selecao châu Âu" tạm thời đứng nhì bảng với 4 điểm sau hai lượt trận.
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Sau màn trình diễn thất vọng trong trận hòa 1-1 CHDC Congo hôm 18/6, Ronaldo chỉ mất 6 phút để khai thông thế bế tắc. Từ đường tạt vừa tầm của Joao Cancelo bên cánh phải, CR7 tung ra cú dứt điểm một chạm đầy quyết đoán, mở tỷ số cho đại diện châu Âu. Với pha lập công này, anh trở thành cầu thủ duy nhất từng ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau. Trước đó, ngôi sao mang áo số 7 đã ghi bàn tại các kỳ World Cup 2006 ở Đức (1 bàn), 2010 tại Nam Phi (1 bàn), 2014 ở Brazil (1 bàn), 2018 tại Nga (4 bàn) và 2022 ở Qatar (1 bàn).
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Đến phút 39, Ronaldo hoàn tất cú đúp và thiết lập hàng loạt kỷ lục. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 10 bàn ở cả EURO và World Cup, vượt Eusebio trở thành chân sút vĩ đại nhất Bồ Đào Nha tại World Cup (10 pha lập công). Ở tuổi 41, CR7 cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử ghi từ hai bàn trở lên trong một trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
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Sau trận đấu, Ronaldo được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận. Anh lập cú đúp sau 7 pha dứt điểm về phía khung thành Uzbekistan. Ở tuổi 41, CR7 dẫn đầu với 10 lần chạm bóng trong vùng cấm địa Uzbekistan. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,60 cùng bản năng sát thủ sắc bén khẳng định tầm ảnh hưởng tuyệt đối của tiền đạo sinh năm 1985 trong màu áo Bồ Đào Nha.
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Ở trận đấu diễn ra vào khung 3h tại bảng L, dù được đánh giá cao hơn nhiều so với Ghana, tuyển Anh bất ngờ bị đại diện châu Phi cầm hòa với tỷ số 0-0. Dàn sao đắt giá bên phía "Tam Sư", đặc biệt là Harry Kane, phung phí những cơ hội ít ỏi khiến thầy trò Thomas Tuchel ngậm ngùi chia điểm. Sau hai lượt trận, thầy trò Thomas Tuchel tạm thời đứng đầu bảng với 4 điểm.
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Trận hòa giữa tuyển Anh và Ghana cũng gây tranh cãi lớn khi ở phút 78. Adu ngã trong vùng cấm sau pha tranh chấp với Konsa. Dù hình ảnh quay chậm cho thấy hậu vệ thuộc biên chế Aston Villa vào bóng chậm và tác động trực tiếp lên đối thủ thay vì phá trúng bóng, trọng tài chính cùng tổ VAR vẫn không can thiệp bất chấp sự phản ứng dữ dội từ phía đại diện châu Phi, giúp "Tam sư" thoát một quả phạt đền nhạy cảm.
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Ở trận đấu còn lại của bảng L giữa Croatia và Panama diễn ra vào khung 6h, bàn thắng quý như vàng của Ante Budimir ở phút 54 giúp đại diện châu Âu giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0. Sau hai lượt đấu, thầy trò Zlatko Dalic tạm thời xếp thứ 3 với 3 điểm và sẽ chạm trán Ghana ở lượt đấu cuối vào ngày 28/6.
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Đây cũng là trận đấu thứ 200 của Luka Modric trong màu áo Croatia. Ở tuổi 40, anh là cầu thủ ngoài vị trí thủ môn lớn tuổi thứ ba lịch sử ra sân tại đấu trường World Cup, sau Roger Milla và Cristiano Ronaldo. Với 5 lần dự giải, ngôi sao mang áo số 10 khẳng định sự bền bỉ suốt hai thập kỷ sự nghiệp lẫy lừng của mình.
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Nỗi buồn bao trùm các cầu thủ Panama. Tập thể này chính thức bị loại sau hai lượt đầu toàn thua. Bị đánh giá yếu nhất bảng L, đại diện CONCACAF vẫn thể hiện bộ mặt không đến nỗi tệ khi chạm trán Ghana và Croatia nhưng đều phải nhận thất bại với tỷ số tối thiểu 0-1.
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Ở trận đấu cuối cùng diễn ra trong ngày 24/6 vào khung 9h, Daniel Munoz sắm vai người hùng khi ghi bàn duy nhất ở phút 76, giúp Colombia đánh bại CHDC Congo với tỷ số tối thiểu 1-0. Hai trận toàn thắng giúp đại diện Nam Mỹ tạm thời đứng đầu bảng K. Luis Diaz và các đồng đội sẽ chạm trán Bồ Đào Nha ở lượt trận cuối vào ngày 28/6 tới.
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