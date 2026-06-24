Ronaldo khiến người ta im lặng, nhưng chưa khiến họ tin tuyệt đối

Cú đúp trước Uzbekistan giúp Cristiano Ronaldo giải tỏa áp lực, nhưng World Cup vẫn cần thấy anh lên tiếng trước những đối thủ lớn hơn.

Ronaldo lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan rạng sáng 24/6.

Ronaldo lại khiến thế giới bóng đá phải nhắc tên mình. Rạng sáng 24/6, anh lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan, qua đó biến những ngày bị nghi ngờ thành một màn đáp trả đúng chất Ronaldo: ngắn gọn, lạnh lùng và bằng bàn thắng.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn ghi bàn tại World Cup. Chỉ riêng điều đó đã đủ đặc biệt. Nhiều cầu thủ cùng thế hệ anh giải nghệ, làm HLV, làm bình luận viên hoặc rời khỏi ánh đèn lớn từ lâu. Ronaldo thì vẫn ở đó, vẫn đá chính, vẫn chạy vào vùng cấm và vẫn biết cách biến một khoảnh khắc thành lịch sử.

Thế giới ca tụng anh là điều dễ hiểu. Một cầu thủ 41 tuổi lập cú đúp ở World Cup không phải chuyện bình thường. Với Ronaldo, đó còn là cách quen thuộc để anh giành lại quyền kiểm soát câu chuyện về chính mình.

Nhưng cũng cần nói thẳng: Uzbekistan không phải thước đo cuối cùng.

Cú đúp giải tỏa cho Ronaldo

Trước trận gặp Uzbekistan, Ronaldo chịu không ít sức ép. Anh bị chỉ trích sau màn trình diễn không như kỳ vọng. Những câu hỏi cũ lại xuất hiện: Ronaldo còn nên đá chính không? Bồ Đào Nha có đang quá nể anh? Roberto Martinez đang chọn đội hình theo chuyên môn hay theo hào quang quá khứ?

Ronaldo không trả lời bằng lời. Anh trả lời bằng hai bàn thắng.

Đó là điểm đáng nể nhất ở Ronaldo. Anh có thể bị nghi ngờ, bị chế giễu, bị gọi là hết thời, nhưng luôn có khả năng kéo mọi thứ trở lại bằng một pha chạm bóng trong vùng cấm. Với nhiều cầu thủ, áp lực làm họ nhỏ lại. Với Ronaldo, áp lực đôi khi giống nhiên liệu.

Cú đúp trước Uzbekistan vì thế có giá trị lớn về tâm lý. Nó giải tỏa cho Ronaldo, cho HLV Martinez và cả Bồ Đào Nha. Sau trận hòa gây thất vọng trước đó, chiến thắng 5-0 giúp đội tuyển này lấy lại cảm giác của một ứng viên lớn.

Ronaldo giải tỏa áp lực sau chuỗi ngày bị đặt dấu hỏi về vai trò ở tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo cũng có lại điều anh cần nhất: bàn thắng.

Một tiền đạo sống bằng bàn thắng không cần lời bào chữa dài dòng. Khi anh ghi bàn, những cuộc tranh luận tạm lắng xuống. Khi anh lập cú đúp, người ta lại nói về kỷ lục, di sản và khát vọng không chịu già đi.

Đó là tài năng đặc biệt của Ronaldo. Anh không chỉ ghi bàn. Anh biết chọn thời điểm để ghi bàn, nhất là khi thế giới bắt đầu nghi ngờ mình.

Uzbekistan chưa phải câu trả lời cuối

Tuy nhiên, ca tụng Ronaldo không có nghĩa phải bỏ qua bối cảnh. Uzbekistan thua Bồ Đào Nha 0-5. Họ không phải đối thủ ở cùng đẳng cấp. Họ không đủ mạnh để bóp nghẹt Bồ Đào Nha trong 90 phút, cũng không đủ bản lĩnh để khiến Ronaldo thật sự phải chơi trong nghịch cảnh lớn.

Nói cách khác, Ronaldo làm điều anh phải làm trước một đối thủ như vậy.

Đó không phải lời chê. Đó là tiêu chuẩn dành cho một huyền thoại. Với Ronaldo, ghi bàn trước Uzbekistan là sự giải tỏa. Nhưng nếu muốn chứng minh mình vẫn có thể dẫn Bồ Đào Nha đi xa, anh cần nhiều hơn một cú đúp trước đội bóng yếu hơn.

World Cup không được quyết định ở những trận thắng 5-0 kiểu này. Nó được quyết định khi đối thủ là những hàng thủ già dặn hơn, tốc độ hơn, lì lợm hơn và không dễ mắc lỗi trong vùng cấm. Đó mới là nơi Ronaldo phải tiếp tục trả lời.

Câu chuyện thú vị nằm ở đây: Ronaldo khiến những người chỉ trích phải im tiếng, nhưng chưa khiến họ biến mất hoàn toàn. Một trận đấu hay có thể xóa áp lực trước mắt. Nhưng nó chưa đủ để xóa mọi nghi ngờ về tuổi tác, nhịp độ và vai trò của anh trong hệ thống Bồ Đào Nha.

Ronaldo đã trở lại. Được. Nhưng trở lại đến đâu?

Cú đúp trước Uzbekistan giúp Ronaldo được ca tụng, nhưng thử thách lớn hơn vẫn còn ở phía trước.

Trở lại để ghi bàn trước Uzbekistan là một chuyện. Trở lại để làm khác biệt ở vòng knock-out lại là câu chuyện khác. Bóng đá đỉnh cao không chỉ hỏi một cầu thủ còn biết ghi bàn không. Nó hỏi anh có thể ghi bàn khi đội bóng cần nhất, trước đối thủ mạnh nhất và trong thời điểm khó nhất hay không.

Ronaldo hiểu điều đó hơn ai hết. Chính sự nghiệp của anh được xây bằng những đêm như vậy.

Vì thế, cú đúp trước Uzbekistan nên được nhìn nhận đúng mức. Nó đáng khen. Đáng nể. Đáng để thế giới bóng đá đứng dậy vỗ tay cho một cầu thủ 41 tuổi vẫn chưa chịu rời sân khấu lớn.

Nhưng cũng đừng vội mở tiệc quá sớm.

Ronaldo đã giải tỏa. Ronaldo đã đáp trả. Ronaldo đã nhắc thế giới rằng anh vẫn còn ở đây. Giờ là lúc anh phải chứng minh điều khó hơn: anh không chỉ trở lại để được ca tụng sau một trận thắng dễ, mà còn đủ sức khiến Bồ Đào Nha tin vào mình khi World Cup thật sự bước vào phần khắc nghiệt.