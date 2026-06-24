Cancelo ngả mũ trước Ronaldo

Joao Cancelo cho rằng Cristiano Ronaldo vẫn tạo ra những khoảnh khắc phi lý ở tuổi 41, sau cú đúp giúp Bồ Đào Nha thắng Uzbekistan 5-0 tại World Cup 2026.

Ronaldo ghi cú đúp trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan.

Cristiano Ronaldo tiếp tục trở thành tâm điểm trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan tại FIFA World Cup. Tiền đạo 41 tuổi ghi cú đúp, góp phần giúp đội bóng của HLV Roberto Martinez có trận thắng đậm và tiến gần hơn tới vòng knock-out.

Sau trận, Joao Cancelo dành nhiều lời khen cho người đồng đội lâu năm. Hậu vệ của Bồ Đào Nha đặc biệt ấn tượng với bàn thắng thứ hai của Ronaldo, pha bóng cho thấy bản năng săn bàn và khả năng chọn vị trí vẫn còn nguyên vẹn ở tuổi 41.

“Tôi đang theo dõi tình huống và nghĩ rằng các hậu vệ đã kiểm soát mọi thứ. Rồi đột nhiên Cristiano tăng tốc, di chuyển vào vị trí và dứt điểm như thể đó là điều dễ nhất trên đời”, Cancelo chia sẻ.

Ronaldo vẫn khiến đối thủ bất lực

Bàn thắng thứ hai của Ronaldo không đến từ một pha xử lý quá phức tạp. Nhưng chính sự đơn giản ấy lại cho thấy đẳng cấp của một tiền đạo đã sống hơn hai thập kỷ bằng bàn thắng.

Ronaldo không cần quá nhiều chạm. Anh cũng không cần một pha bóng màu mè. Điều tạo ra khác biệt nằm ở thời điểm di chuyển, cách tách khỏi hậu vệ và sự lạnh lùng khi đối mặt cơ hội.

Cancelo cho rằng Ronaldo vẫn khiến hậu vệ đối phương bất lực ở tuổi 41.

Cancelo nhìn thấy điều đó rõ hơn ai hết. “Mọi người sẽ nói về cú dứt điểm, nhưng với tôi, điều đáng chú ý là pha di chuyển trước bàn thắng. Thời điểm, sự thông minh và khát khao tấn công khoảng trống của anh ấy thật đáng kinh ngạc”, hậu vệ này nói thêm.

Theo Cancelo, điều đặc biệt ở Ronaldo là đối thủ biết trước anh muốn làm gì, nhưng vẫn không thể ngăn cản. Các hậu vệ Uzbekistan hiểu Ronaldo luôn tìm khoảng trống trong vùng cấm. Họ cũng biết anh chỉ cần một nhịp là có thể trừng phạt sai lầm. Nhưng khi tình huống diễn ra, Ronaldo vẫn tìm ra lối đi.

“Điều buồn cười là mọi người trong sân vận động đều biết Cristiano muốn làm gì. Các hậu vệ cũng biết vậy. Nhưng bằng cách nào đó, anh ấy vẫn thoát ra được”, Cancelo nói.

Đó là phẩm chất làm nên Ronaldo trong phần lớn sự nghiệp. Anh không chỉ thắng đối thủ bằng thể chất hay kỹ thuật, mà bằng khả năng đọc tình huống nhanh hơn người khác một nhịp.

"Anh ấy đã 41 tuổi mà vẫn khiến các hậu vệ trông như đang đuổi theo bóng ma. Đến một lúc nào đó, bạn ngừng cố gắng giải thích và chỉ tận hưởng những gì mình đang xem", Cancelo nói.

Di sản chưa dừng lại

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn ghi bàn tại World Cup và tiếp tục phá các kỷ lục. Điều đó khiến Cancelo thừa nhận có những khoảnh khắc anh không còn nhìn Ronaldo như một đồng đội, mà như một người hâm mộ đang chứng kiến một hiện tượng đặc biệt.

“Có lúc tôi không còn xem anh ấy như một đồng đội nữa. Tôi xem anh ấy như một người hâm mộ. Những gì anh ấy tiếp tục làm ở độ tuổi này thật sự đặc biệt”, Cancelo nói.

Bản năng chọn vị trí giúp Ronaldo duy trì sức sát thương trong vùng cấm.

Hậu vệ Bồ Đào Nha cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa Ronaldo và phần lớn cầu thủ cùng tuổi. Ở giai đoạn nhiều người đã nghĩ đến việc treo giày, Ronaldo vẫn bước ra sân tại World Cup, ghi bàn và kéo sự chú ý của cả thế giới về phía mình.

“Hầu hết cầu thủ ở tuổi anh ấy đang nói về việc giải nghệ. Cristiano vẫn ghi bàn tại World Cup và phá kỷ lục. Điều đó không hợp lý, nhưng đó chính là Cristiano Ronaldo”, Cancelo khẳng định.

Chiến thắng trước Uzbekistan không chỉ giúp Bồ Đào Nha giải tỏa áp lực sau những nghi ngờ đầu giải. Nó còn là lời nhắc rằng Ronaldo vẫn có vai trò rất riêng trong đội hình của Martinez.

Anh có thể không còn là phiên bản bùng nổ nhất của chính mình. Nhưng trong vùng cấm, Ronaldo vẫn là mối đe dọa lớn. Chỉ một pha di chuyển đúng thời điểm cũng đủ để anh biến một tình huống tưởng như bình thường thành bàn thắng.

Với Ronaldo, di sản không chỉ nằm ở những gì đã làm trong quá khứ. Nó còn được kéo dài bằng những khoảnh khắc như trước Uzbekistan: lạnh lùng, bản năng và không chịu biến mất khỏi sân khấu lớn.