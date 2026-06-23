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Thể thao World Cup 2026

Ronaldo được dự đoán sẽ khóc ở World Cup 2026

  • Thứ ba, 23/6/2026 19:48 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Nền tảng dự đoán Polymarket ghi nhận tới 67% người tham gia tin rằng Cristiano Ronaldo sẽ rơi nước mắt tại World Cup 2026.

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Ronaldo thường xuyên khóc ở các giải đấu lớn nên tỷ lệ ở kỳ World Cup này tăng vọt.

Theo dữ liệu từ nền tảng dự đoán trực tuyến nổi tiếng thế giới Polymarket, khả năng Ronaldo rơi nước mắt tại World Cup 2026 hiện được đánh giá ở mức 67%. Con số này nhanh chóng thu hút sự chú ý mạnh mẽ và tạo nên nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Không ít người hâm mộ cho rằng dự đoán trên hoàn toàn có cơ sở nếu nhìn lại sự nghiệp đầy cảm xúc của chủ nhân 5 Quả bóng Vàng. Ronaldo từ lâu được biết đến là một cầu thủ luôn bộc lộ cảm xúc mãnh liệt trong những khoảnh khắc quan trọng.

Hình ảnh đáng gần nhất diễn ra tại World Cup 2022 ở Qatar. Sau thất bại trước Morocco tại tứ kết, Ronaldo lặng lẽ bước vào đường hầm với những giọt nước mắt, khép lại giấc mơ vô địch World Cup mà anh kỳ vọng rất lớn.

Trước đó, anh cũng bật khóc tại Euro 2016. Tuy nhiên, lần ấy là những giọt nước mắt hạnh phúc khi chứng kiến Bồ Đào Nha lần đầu tiên lên ngôi vô địch châu Âu sau chiến thắng trước Pháp trong trận chung kết.

Xa hơn nữa, Ronaldo không giấu nổi sự thất vọng sau thất bại của Bồ Đào Nha tại Euro 2004 trên sân nhà. Khi đó, đội tuyển được kỳ vọng rất lớn nhưng lại gục ngã trước Hy Lạp trong trận chung kết, để lại nỗi đau khó quên với ngôi sao trẻ khi ấy.

Chính vì lịch sử gắn liền với những khoảnh khắc giàu cảm xúc, nhiều người tin rằng Ronaldo hoàn toàn có thể một lần nữa rơi nước mắt tại World Cup 2026, dù đó là niềm vui hay nỗi thất vọng.

Ở tuổi 41, đây khả năng là kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo. Bởi vậy, mọi khoảnh khắc của CR7 trên đất Mỹ đều được người hâm mộ theo dõi sát sao. Ở lượt trận đầu tiên, Ronaldo gây thất vọng khi Bồ Đào Nha hòa CHDC Congo 1-1.

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