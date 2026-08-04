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Thể thao

Đình Bắc bị chấm điểm thấp nhất trận

  • Thứ ba, 4/8/2026 07:28 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Tuyển Việt Nam thắng 3-0 trước Indonesia tối 3/8, nhưng Đình Bắc chỉ được Flashscore chấm 5,1 điểm, thấp nhất trong 22 cầu thủ đá chính.

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Đối đầu Indonesia trên sân Pakansari (Bogor) tại lượt trận 4 bảng A ASEAN Cup 2026, Nguyễn Đình Bắc có trận đá chính thứ ba liên tiếp cho tuyển Việt Nam. Đây là ưu ái lớn cho tiền đạo của CLB Công an Hà Nội bởi cũng ở trận này, ông Kim Sang-sik đã cho bộ ba Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Quang Hải ngồi dự bị.
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Bắc được tạo cơ hội dù trận trước chơi tệ, bị thay ở phút 41. Anh đã nỗ lực đáng kể để cải thiện bản thân ở trận này. Việc tuyển Việt Nam sớm dẫn trước 2 bàn cũng giúp áp lực lên vai Đình Bắc được cởi bỏ.

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Dù vậy, Đình Bắc chơi không tốt. Anh đá chính 90 phút nhưng chỉ có một cú dứt điểm trong vùng cấm ở phút 79. Anh dứt điểm quá nhẹ, để thủ thành Nadeo Argawinata cản phá dễ dàng. Xuyên suốt cả trận, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Đình Bắc chỉ là 0,07.
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Bắc chỉ chạm bóng 34 lần trận này, thực hiện 24 đường chuyền, thành công 17 lần, đạt tỷ lệ 71%. Quan trọng hơn, anh chỉ có 3 đường chuyền thành công ở khu vực 1/3 sân cuối cùng, nghĩa là rất ít ảnh hưởng lên khu vực vùng cấm của đối thủ.
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Đình Bắc chỉ có hai lần thành công trong 9 pha tranh chấp với đối thủ, thông số khá thấp. Như cụ thể ở pha bóng này, anh xuất phát trước nhưng không thắng được sự tinh quái của trung vệ kỳ cựu Jordi Amat bên phía Indonesia.

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Chuyên trang thống kê uy tín Flashscore nhấn mạnh chi tiết một cơ hội lớn bị bỏ lỡ và tỷ lệ tranh chấp thành công 2/9 lần. Họ chấm điểm Đình Bắc 5,1, thấp nhất trong toàn bộ 22 cầu thủ đá chính. Chiều ngược lại, Hoàng Đức (8,6 điểm) là người được chấm cao nhất trận.
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Chấm điểm của chuyên trang dữ liệu Flashscore với 22 cầu thủ đá chính trận tối qua.
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Tuyển Việt Nam ghi 3 bàn nhưng Đình Bắc không có dấu ấn trong cả ba pha lập công đó. Anh được tạo cơ hội chơi trọn vẹn 90 phút nhưng không mang tới khác biệt. Giới chuyên môn tin rằng việc tuyển Việt Nam dẫn bàn sớm rồi chủ động chơi phòng ngự phản công đã phần nào khiến Đình Bắc không có nhiều sự hỗ trợ để thoải mái sáng tạo ở tuyến trên.
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Đình Bắc được HLV Kim Sang-sik xoa đầu động viên sau trận. Họ có xích mích nhỏ với nhau ở trận gặp Singapore nhưng dường như đã xử lý xong với nhau.
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Vị trí của Đình Bắc có thể bị đe dọa ở các trận tới khi tân binh Nguyễn Tài Lộc đã chơi tốt trong ngày được đá chính còn Hoàng Hên và Xuân Son sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát.
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Minh Chiến

từ Bogor, Indonesia

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