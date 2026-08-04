Đình Bắc bị chấm điểm thấp nhất trận

Dù vậy, Đình Bắc chơi không tốt. Anh đá chính 90 phút nhưng chỉ có một cú dứt điểm trong vùng cấm ở phút 79. Anh dứt điểm quá nhẹ, để thủ thành Nadeo Argawinata cản phá dễ dàng. Xuyên suốt cả trận, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Đình Bắc chỉ là 0,07.