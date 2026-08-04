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Thể thao

Tuyển thủ Việt Nam đổ máu vẫn chơi hơn 80 phút

  • Thứ ba, 4/8/2026 08:23 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bùi Hoàng Việt Anh dính chấn thương đầu, phải băng trán ở phút 26 nhưng vẫn chơi thêm hơn 50 phút nữa trong thắng lợi 3-0 của tuyển Việt Nam trước Indonesia tối 3/8.

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Phút 26 ở trận đấu tại lượt 4 bảng A ASEAN Cup 2026 trên sân Pakansari (Bogor), Bùi Hoàng Việt Anh dính chấn thương khi va chạm với Matthew Baker. Trung vệ tuyển Việt Nam bị thương ở vùng mắt, phải băng bó nhưng vẫn tiếp tục thi đấu.
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Đối thủ của Việt Anh là người đã ghi 4 bàn trong 2 trận trước đó, được dự báo gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Việt Nam. Việt Anh cũng là người trực tiếp theo kèm Matthew Baker (số 9) trận này.
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Trung vệ của CLB Công an Hà Nội đã chơi tốt, phong tỏa đối thủ khó chịu, khiến Baker gần như không có cơ hội nguy hiểm nào.
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Đây là trận đầu tiên ở ASEAN Cup này, Việt Anh được đá chính khi người đồng đội Đoàn Văn Hậu xuất phát trên ghế dự bị.
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Anh còn được chăm sóc y tế thêm vài lần với vết thương vùng đầu. Dù vậy, Việt Anh vẫn nỗ lực, chơi hơn 80 phút trước khi được thay ra.
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Anh nhận nhiều lời khen ngợi, chúc mừng và những cái bắt tay của giới báo chí trên đường rời sân. Nhiều bình luận từ các cổ động viên cũng dành lời khen cho tinh thần thi đấu của trung vệ sinh năm 1999.
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Hàng thủ tuyển Việt Nam đang cho thấy phong độ đặc biệt ấn tượng khi chưa để thủng lưới bàn nào sau 3 trận. Lê Giang Patrik và đồng đội hiện sở hữu cả hàng công (10 bàn) lẫn hàng thủ mạnh nhất giải.
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Các cầu thủ dự bị cũng đã chơi rất tốt khi được tạo cơ hội trước Indonesia. Nguyễn Hai Long ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 và ăn mừng bằng cách chỉ tay vào logo màu vàng bên tay áo phải, ám chỉ Việt Nam mới đang là đương kim vô địch của giải. Ở ASEAN Cup 2024, chính Hai Long là người ghi bàn quyết định, mang về chức vô địch Đông Nam Á thứ ba trong lịch sử cho bóng đá Việt Nam.
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Lê Phạm Thành Long cũng chơi hay khi được đá chính trận này thay đội trưởng Nguyễn Quang Hải. Thành Long là tiền vệ trụ duy nhất của đội tuyển ở giải năm nay trong một đội hình có xu hướng thiên về tấn công.
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Cầu thủ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc cũng chơi tốt, thể hiện được đúng đẳng cấp đã có tại V.League. Việc nhóm đá chính và dự bị đều đạt phong độ cao là tin vui cho tuyển Việt Nam trên hành trình bảo vệ ngai vàng.
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Xếp hạng bảng A ASEAN Cup 2026 sau loạt trận tối 3/8.
Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.

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Tuyển Việt Nam bóp nghẹt Indonesia thế nào?

Tuyển Việt Nam bóp nghẹt Indonesia thế nào?

1 giờ trước 08:46 4/8/2026

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Lời thừa nhận “Việt Nam chơi tốt hơn về chiến thuật” của HLV John Herdman đã nói đúng bản chất trận thua 0-3 của Indonesia trên sân Pakansari tại ASEAN Cup 2026 tối 3/8.

Minh Chiến

từ Bogor, Indonesia

Bùi Hoàng Việt Anh Nguyễn Quang Hải AFF Cup Đoàn Văn Hậu Tuyển Việt Nam Indonesia ASEAN Cup 2026 Bùi Hoàng Việt Anh Pakansari

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