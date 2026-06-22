Hơn 3 triệu lượt xem Ronaldo quỳ gối trên sân tập

Siêu sao Cristiano Ronaldo tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trong buổi tập của tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2026.

Khoảnh khắc "triệu view" của Ronaldo trên sân tập.

Trong buổi tập mới đây của đội tuyển, đoạn video ghi lại khoảnh khắc Ronaldo sẵn sàng quỳ gối để thực hiện động tác giãn cơ cùng đàn em Francisco Conceicao nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Sự chênh lệch thể hình giữa hai cầu thủ tạo nên khoảnh khắc hài hước khi một bên là Ronaldo cao tới 1,87 m, còn Conceicao chỉ sở hữu chiều cao khoảng 1,70 m.

Trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu về hơn 3 triệu lượt xem. Đa phần người hâm mộ cho rằng Ronaldo cho thấy dáng dấp của một người đàn anh khi hỗ trợ các cầu thủ trẻ tập luyện. Nụ cười trên môi của CR7 cũng cho thấy chân sút này hoàn toàn thoải mái khi thực hiện hành động trên.

Ronaldo giữ tâm trạng thoải mái trước trận đấu kế tiếp. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn đến từ phát biểu của Conceicao về Ronaldo trong buổi họp báo sau đó. Tiền vệ trẻ khẳng định anh luôn dành sự tôn trọng lớn cho Ronaldo và xem siêu sao 41 tuổi là một tượng đài của bóng đá thế giới.

“Chưa từng có một chân sút nào như Ronaldo trong lịch sử”, Conceicao nhấn mạnh. Đây được xem là lời khẳng định cho vị thế đặc biệt của CR7 trong lòng các đồng đội.

Dù vậy, cầu thủ 23 tuổi cũng thẳng thắn bác bỏ quan điểm cho rằng các cầu thủ Bồ Đào Nha có nghĩa vụ phải ưu tiên chuyền bóng cho Ronaldo. Theo Conceicao, đội tuyển không tồn tại bất kỳ quy tắc nào buộc các đồng đội phải tìm đến CR7 trong mọi tình huống. Thay vào đó, mọi quyết định trên sân đều diễn ra theo bản năng và phụ thuộc vào việc ai đang ở vị trí thuận lợi nhất.

Tuyển Bồ Đào Nha sẽ đá trận tiếp theo tại bảng K World Cup 2026, gặp Uzbekistan vào rạng sáng 24/6.

Không ghi bàn, Ronaldo vẫn biết cách tạo dấu ấn Màn trình diễn trong chiến thắng 2-1 trước Chile vào sáng 7/6 của Ronaldo phần nào giúp người hâm mộ có quyền hy vọng vào phong độ của anh tại World Cup 2026.